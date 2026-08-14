این نشست در روزهای اخیر به میزبانی وزارت کشور و با حضور جمعی از فعالان سیاسی و دبیران کل احزاب از جریان‌های مختلف، برگزار شده بود. و بخش هایی از آن به صورت ویدیوهای کوتاه در روزهای اخیر در شبکه های مجازی منتشر شده بود.