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گزیده نشست پزشکیان با فعالان سیاسی امشب پخش می‌شود

گزیده نشست پزشکیان با فعالان سیاسی امشب پخش می‌شود
کد خبر : 1825706
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گزیده نشست رئیس‌جمهوری با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی ساعت ۲۲ امشب (جمعه ۲۳ مرداد) از شبکه خبر پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی نهاد  ریاست‌جمهوری اعلام کرد که گزیده نشست رئیس‌جمهور پزشکیان با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی امشب ـ۲۳مردادـ سـاعت ۲۲ از شبکه خبر پخش خواهد شد.

این نشست در روزهای اخیر به میزبانی وزارت کشور و با حضور جمعی از فعالان سیاسی و دبیران کل احزاب از جریان‌های مختلف، برگزار شده بود. و بخش هایی از آن به صورت ویدیوهای کوتاه در روزهای اخیر در شبکه های مجازی منتشر شده بود.

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