انهدام باقیمانده تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، پس از یک هفته اشراف اطلاعاتی دقیق در تعقیب سایر عناصر باقیمانده این تیم، در صبح یوم جاری با تلاش پاسداران گمنام امام زمان (عج) قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سازمان اطلاعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، تعداد یک نفر دیگر از اعضای این تیم به همراه مقادیر زیادی سلاح، مهمات، تجهیزات انفجاری و ارتباطی در جنوب استان دستگیر شد.

اعضای باقیمانده این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشتند.

رهبران مزدور این تیم تروریستی - وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا تحت حمایت کشورهای مرتجع عربی حوزه خلیج فارس - قصد دارند پس از شکست رهبرانشان در جنگ نظامی با کشورمان سلسله اقدامات تروریستی را در استان رقم بزند که باعنایت خداوند متعال این عناصر تروریستی قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند.

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