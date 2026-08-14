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۹۵ انشعاب غیرمجاز آب در خراسان‌جنوبی شناسایی شد

۹۵ انشعاب غیرمجاز آب در خراسان‌جنوبی شناسایی شد
کد خبر : 1825680
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رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی از شناسایی ۹۵ فقره انشعاب غیرمجاز آب از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: برخورد با این انشعابات، صرفه‌جویی ۳۸ میلیون لیتر آب در استان را به همراه داشته است.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی صبح امروز با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با انشعابات غیرمجاز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۵ فقره انشعاب غیرمجاز آب در نقاط مختلف خراسان‌جنوبی شناسایی شده است.

وی افزود: بیشترین موارد شناسایی‌شده مربوط به شهرستان بیرجند با ۳۷ فقره، درمیان با ۲۹ فقره و عشق‌آباد با ۱۲ فقره بوده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: انشعابات غیرمجاز علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه توزیع آب و تضییع حقوق مشترکان، موجب هدررفت منابع ارزشمند آبی می‌شود و شناسایی و جمع‌آوری آنها در شرایط کم‌آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عبداللهی ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده و برخورد با انشعابات غیرمجاز، در مجموع ۳۸ میلیون لیتر آب در استان صرفه‌جویی و از هدررفت این میزان آب جلوگیری شده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی گفت: مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، یکی از الزامات تأمین پایدار آب در استان است و شرکت آب و فاضلاب خراسان‌جنوبی شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان‌جنوبی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مرتبط با انشعابات غیرمجاز یا مشکلات شبکه آب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند.

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