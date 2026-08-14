توان موشکی ایران، آمریکا را به ذلت نشاند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: قرآن کریم قیامت را به هفت اسم و وصف ستوده است. از جمله این اسامی یوم الفصل است. روز جدایی، در شش آیه قرآن به این موضوع اشاره شده است. خودمان را برای یوم الفصل آماده کنیم.

وی با اشاره به اینکه جنگ بر ما تحمیل شد سیره نبوی را در رابطه با جنگ مطرح شد، ادامه داد: سه مسئله درباره جنگ در سیره نبوی مطرح است. یکی از مسائلی که به جنگ مربوط است دیگری مسائلی که به صلح و آتش بس است مسائلی که به بعد از جنگ و ادامه جنگ مربوط است. الان جنگ ما تمام نشده است. آنچه پیامبر اکرم (ص) مامور بود که به مسلمانان بگوید این بود که موفقیت های جنگ را هیچ کس و هیچ جناح به خودش نسبت ندهد. منم منم نکنید آنچه هست ازذات مقدس ربوبی است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به آیات قرآن کریم درباره جنگ بدر گفت: خداوند در جنگ بدر به مومنان یاری رساند. در این جنگ نابرابر کفار با دادن هفتاد کشته جنگ را به پایان رساندند. خداوند در قرآن کریم می فرماید اگر عنایت خدا نبود مسلمانان در جنگ بدر پیروز نمی شدند. دلیل بیان این موضوعات این است که در این بیش از 160 روز مقاومت شما خدا عنایت ها کرده است.

وی با اشاره به 8 عنایت خداوند در این جنگ تحمیلی گفت: اولین این است که دشمن می خواست نظام را نابود کند اما به فضل خدا نه تنها نتوانست نظام را نابود کند که یک ابر قدرت جهان شدیم. دوم اینکه دشمن می خواست ایران را به عصر حجر برگرداند، در حالی که دنیا فهمید دولت آمریکا عصر حجری است و دولت آمریکا چیزی از تمدن نمی داند. می خواست توان موشکی ما را از بین ببرد نه تنها نتوانست همین توان موشکی ما آمریکا را به ذلت نشاند و به ذلت هم خواهد نشاند.

خاتمی گفت: آمریکامی خواست توان هسته ای ایران را از بین ببرد خدا طبس دو را در اصفهان پیش آورد و آمریکایی های جنایتکار ما دست از پا درازتر فرار کردند و همچنان توان هسته ای ما باقی است و توان هسته ای ما برای داشتن دانشمندان هسته ای است. همچنین درپی تجزیه ایران به 7 کشور بودند که ایران یکپارچه نباشد اما به حمدلله نه در این جنگ بیش از 106 روزه نه در جنگ 12 روزه و نه در جنگ 8 ساله یک وجب از خاک ایران کم نشد و کم نخواهد شد.

وی گفت: آمریکا در پی تسلط سیلی خورده های از شما مردم بر شما بود. بیچاره ها و بدبخت هایی که برای خودشان چند تاج تهیه کرده بودند. شتر در خواب بیند پنبه دانه اینها با ذلت و خواری مایوس شدند. در پی تفرقه مردم بودند اما روز به روز به وحدت مردم افزوده شد یکی از ارشد نیروهای نظامی خواهان خروج فوری آمریکا از جنگ با ایران شد با این تعبیر که در جنگ با ایران بیچاره شدیم.

وی گفت: اینها عنایت خدا بود کور است چشمی که عنایت خدا را نمی بیند. سه میلیون نفر از ایران در اربعین حسینی بودند اینها را نباید دست کم گرفت. در ارتحال نبی اکرم و امام مجتبی و امام رضا سنگ تمام گذاشتید با خدا مأنوس باشید و تسبیح او را داشته باشید.

خاتمی گفت: یکی از نام های قیامت یوم الحق است. آنچه در دنیا می بینید مجازی است حقیقت نما. حقیقت ابدیت جاودانه ما است. زندگی واقعی آن زندگی است و خودمان را برای آن زندگی ابدی آماده کنیم. زندگی که چه بخواهیم و چه نخواهیم خواهد رسید. خودمان را برای سرای ماندگار ابدی آماده کنیم.

وی با اشاره به مطالب خطبه دوم درباره هجرت و لیله المبیت گفت: مبدأ تاریخ ما هجری شمسی است. لیله المبیت افتخار امام علی است جای پیامبر خوابید تا جان فدای پیامبر(ص) شود.

وی ادامه داد: امروز روز پیروزی جریان مقاومت حزب الله در جنگ 33 روزه در سال 1385 است. روز مقاومت نامیده شده است. راز و رمز پیروزی مقاومت است. 70 سال است که فلسطین اشغال شده است در این هفتاد سال آبی از مذاکرات گرم نشده است. اما آنچه عزت برای فلسطین آفرید، مقاومت بود. در جنگ سی و سه روز هم همینطور. اسرائیل کشوری بود که به سه کشور مصر، سوریه و اردن در افتاد و به اصطلاح خودش سرکوب شان کرد اما یک جریان حزب الله اسرائیل را به روز ذلت نشاند آنچنان که به روز ذلت باز هم می نشاند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: در رابطه با جنگ و صلح سه گزینه مطرح است یک گزینه می گوید فقط جنگ. 25 آیه قرآن دستور به قتال دارد. یک سوره قرآن هم به نام سوره القتال نامیده شده است و آن سوره محمد (ص) است. این گزینه را قرآن تایید می کند اما به طرفداران این گزینه می گویم که پیامبر 80 جنگ داشت اما صلح هم داشت. مفسران درباره سوره فتح آیه می گویند این فتح مبین در این آیه همان صلح حدبیه است. بنابراین این گزینه که فقط جنگ ولاغیر گزینه قرآنی نیست. گزینه دوم فقط صلح ولاغیر که این روزها به دهان برخی ها خیلی مزه کرده است و دم به دم سخنرانی می کنند که فقط صلح و پیام می دهند و می گویند که کسی که غیر از این را بگوید همراه با اسرائیلی ها است از خدا نمی ترسند که این طور حرف می زنند این هم گزینه است اما اینها برای این گزینه شان گاه استفاده ابزاری از آیات و روایات می کنند همان ها که می گویند استفاده ابزاری نکنید خودشان به آیات قرآن استناد می کنند و استفاده ابزاری می کنند. به ایه ای از سوره نساء استناد می کنند که اصلا موضوع آن خانوادگی است.

وی گفت: با اشاره به یک آیه دیگر از قرآن می گویند که اگر آنها در پی سلم بودند شما هم صلح کنید اما والا بخدا آمریکا در پی سلم نیست در پی تسلیم است که آرزوی آن را به گور خواهد برد. به صلح امام مجتبی استناد می کنند اما نمی دانند که برای امام حسن امکان مقاومت فراهم نبود. بنابراین گزینه فقط صلح را هم به صراحت بگویم که روی فقط آن تاکید دارم که گزینه قرآنی نیست. گزینه قرآنی گزینه سوم یعنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: بنابراین در رابطه با مقاومت، مقاومت هم خودش را در مقاومت فعال نشان می دهد هم در دیپلماسی هوشمندانه. در آیه سی و پنج سوره محمد(ص) نیز به آن اشاره شده است.

وی با اشاره به انتصاب فرماندهان نیروهای مسلح گفت: به حمدالله نیروهای تازه نفس وارد میدان شدند و راه فرماندهان شهید را دنبال می کنند و دشمن را بیشتر به قعر آب های خلیج فارس می فرستند.

وی با اشاره به تجمعات خیابانی شبانه گفت: این تجمعات خیابانی شما بی تردید عبادت است. این تجمعات شما کمر دشمن را شکسته است.

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