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پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور

پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای پاکستانی به مناسبت روز استقلال این کشور
کد خبر : 1825650
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سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، هفتادونهمین سالگرد استقلال این کشور را به دولت و مردم دوست و همسایه پاکستان تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:

جناب آقای اسحاق دار

معاون نخست وزیر و وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان

فرارسیدن هفتادونهمین سالگرد استقلال جمهوری اسلامی پاکستان را به جنابعالی و دولت و ملت شریف و دوست پاکستان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

این مناسبت فرخنده فرصتی مغتنم برای یادآوری پیوندهای مستحکم تاریخی، فرهنگی، تمدنی و مردمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به مثابه پشتوانه‌هایی ارزشمند برای تحکیم مودت و تعمیق همکاری‌ها میان دو ملت است.

بر این باورم که تداوم رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک و تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری، مرزی، امنیتی و فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود و تأمین منافع مشترک دو کشور باشد.

از خداوند متعال برای جنابعالی سلامتی و موفقیت، برای دولت و ملت پاکستان سربلندی، توسعه و رفاه روزافزون و برای روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، دوام، استحکام و شکوفایی هرچه بیشتر مسئلت دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 

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