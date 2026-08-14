معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه:
منشأ آلودگی نفتی سواحل قشم تجاوز نظامی خارجی است
معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه، عنوان کرد که آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم، ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کاظم غریب آبادی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم، ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است.
وی افزود: این قبیل خسارات وارده بر محیط زیست سواحل ایرانی خلیج فارس، ضرورت تعریف و اعمال سازوکار مدیریت تنگه هرمز توسط ایران به عنوان کشور ساحلی را بیش از پیش، برجسته میکند.