منشأ آلودگی نفتی سواحل قشم تجاوز نظامی خارجی است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کاظم غریب آبادی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم، ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است.

وی افزود: این قبیل خسارات وارده بر محیط زیست سواحل ایرانی خلیج فارس، ضرورت تعریف و اعمال سازوکار مدیریت تنگه هرمز توسط ایران به عنوان کشور ساحلی را بیش از پیش، برجسته می‌کند.