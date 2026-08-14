رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ما مخالف هستیم. ظاهراً این موضوع فقط در استان کرمان و با درخواست استاندار بوده است. در حال حاضر، با توجه به شرایط کشور، افزایش قیمت بنزین و راهکارهای قیمتی اصلاً پاسخگو نیست. با توجه به تورم و گرانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد.

وی افزود: پریشب حدود ساعت ۱۲ با یکی از مسئولان تماس گرفتم و گفتم این چه کاری است که انجام می‌دهید؟ اگر قرار است این طرح در استان کرمان اجرا شود، چرا موضوع آن در سطح کل کشور مطرح شده است؟ در شرایط فعلی، چنین اقداماتی حال مردم را خوب نمی‌کند؛ آن هم در شرایطی که حال مردم خوب نیست. شما هم از این طرف اقداماتی انجام می‌دهید که احوال مردم را خوب نمی‌کند.

سنگدوینی ادامه داد: فعلاً اجرای این طرح متوقف شده است و مطمئناً هفته آینده که جلسه کمیسیون انرژی برگزار می‌شود، این موضوع را دنبال خواهیم کرد. ما حتی در مجلس بیانیه‌ای خطاب به دولت صادر کرده‌ایم که به هیچ وجه افزایش قیمت بنزین را به عنوان راهکار دنبال نکند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین گفت: یکی از راهکارهای غیرقیمتی، کاهش سهمیه بود که به نظر من اقدام مناسبی بود. در حال حاضر سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۶۰ لیتر و سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی ۵۰ لیتر است و برای کارت‌های جایگاه نیز سهمیه‌ای در نظر گرفته شده است. این سهمیه‌ها پیش از این بیشتر بود و اکنون به حدود ۱۵ تا ۲۰ لیتر رسیده است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از راهکارهای غیرقیمتی، استفاده بیشتر از ظرفیت گاز طبیعی است. در حال حاضر سی‌ان‌جی در کشور وجود دارد و افرادی که خودروهای دوگانه‌سوز دارند می‌توانند رایگان از آن استفاده کنند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است. همچنین باید تعداد جایگاه‌های ال‌پی‌جی را افزایش دهیم؛ گاز مایع هم می‌تواند کمک زیادی به کاهش مصرف بنزین کند.

سنگدوینی افزود: این منابع در دسترس ما هستند و نیازی به واردات آن‌ها نداریم. بیش از هزار جایگاه سی‌ان‌جی در کشور داریم و گاز نیز به صورت مستمر در کشور وجود دارد. در حال حاضر همه استان‌های کشور به گاز دسترسی دارند و سی‌ان‌جی‌ها فعال هستند و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

وی یادآور شد: بحث دیگر، موضوع خودروهای فرسوده است. باور کنید باید این‌ها را کنار بگذاریم. خودروسازان هم که خودرو تولید می‌کنند، مصرف بنزین‌شان بالاست.

این نماینده مجلس یادآور شد: یکی دیگر از راهکارها، خودروهای هیبریدی است که چه تولید و چه واردات آن‌ها می‌تواند کمک کند. حمل‌ونقل عمومی را باید افزایش دهیم و مردم نباید خیلی از خودروی شخصی استفاده کنند. الان هم داریم ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های کشور گفت: باید از پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های کشور حمایت کنیم. مطمئناً بخشی دیگر از نیاز بنزین کشور را می‌توانند تولید کنند. باید از آن‌ها حمایت و برای توسعه فعالیتشان پشتیبانی کنیم. اگر این اقدامات انجام شود، به نظر من می‌توانیم امیدوار باشیم که این مسیر نتیجه‌بخش باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: در شرایطی که با تورم و گرانی مواجه هستیم، با افزایش هزار تومانی قیمت بنزین، همه قیمت‌ها، به ویژه کالاهای اساسی، دچار افزایش می‌شود.

وی افزود: در مورد اتفاق اخیر، ما هم غافلگیر شدیم و واقعاً برای ما نیز تعجب‌آور بود. حتی نمایندگان استان کرمان هم ظاهراً از موضوع اطلاع دقیقی نداشتند. حالا ظاهراً موضوع متوقف شده، ولی ما هم پیگیری می‌کنیم.

سنگدوینی درباره علت اختلاف قابل توجه قیمت اعلام‌شده با قیمت فعلی بنزین اظهار کرد: ما هم تعجب کردیم. حتی قیمت پالایشگاهی این نیست. قیمت واردات هم چیزی که اعلام شد نیست. ما هم باید موضوع و ریشه آن را دنبال کنیم. اعضای کمیسیون انرژی در نخستین جلسه‌ای که هفته آینده برگزار می‌کنیم، حتماً این موضوع را در دستور کار قرار خواهند داد. اصلاً ما در مجلس بیانیه‌ای را امضا کرده‌ایم و مخالفت خود را با افزایش قیمت بنزین اعلام کرده‌ایم و این موضوع را به دولت نیز ابلاغ کرده‌ایم.

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