به گزارش ایلنا، رمضانعلی سنگدوینی، با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای زمستان پیش‌رو،گفت: تامین انرژی به عنوان رکن اصلی زندگی مدرن و زیرساخت‌ های اقتصادی،در فصل سرد به دلیل افزایش تقاضا در بخش‌های خانگی، تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرد. زمستان امسال ممکن است با چالش‌های جدی در تأمین گاز مواجه شویم که به تبع آن، فشار بر شبکه برق کشور نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین، تدوین سناریوهای عملیاتی برای مناطق سردسیر، به‌ویژه استان‌های شمالی و غربی، از هم‌اکنون در دستور کار جدی قرار دارد.

مدیریت یکپارچه منابع؛ شرط عبور از بحران

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به حوزه انرژی،افزود: مدیریت ناترازی تنها به افزایش ظرفیت تولید محدود نمی‌شود. ما نیازمند مدیریت یکپارچه منابع آب و انرژی هستیم.برق امروز «نفس دوم جامعه» است و تاب‌آوری شبکه در تمام ایام سال، مستلزم تدابیر پیشگیرانه است.در این مسیر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار تقویت خطوط انتقال، محورهای اصلی است که مجلس و دولت با جدیت پیگیری می‌کنند.

سنگدوینی،اظهار داشت: ناترازی انرژی طی سال‌های اخیر به چالشی جدی تبدیل شده است که با افزایش فاصله میان تولید و مصرف، فشار مضاعفی را بر شبکه وارد می‌کند. با این حال، صنعت برق کشور با تعریف ۱۴ مگاپروژه در دو سال گذشته و اقدامات زیرساختی، موفق شده است تابستان امسال را با کمترین محدودیت پشت سر بگذارد؛ اما دغدغه اصلی ما اکنون فصل سرد و مدیریت ناترازی گاز و به تبع آن تأمین سوخت نیروگاه‌هااست.

اقدامات زیرساختی؛ از کنتورهای هوشمند تا جایگزینی تجهیزات فرسوده

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه پایداری شبکه تنها به افزایش ظرفیت تولید وابسته نیست؛ بلکه رفتار مصرفی میلیون ها مشترک برق در کشور نقشی تعیین‌کننده دارد،یادآور شد: خوشبختانه اقدامات مؤثری در حوزه بهینه‌سازی در جریان است؛ از جمله نصب کنتورهای هوشمند که تعداد آن‌ها در دولت فعلی دو برابر شده است. همچنین تعویض موتورهای کولرهای آبی و جایگزینی کولرهای گازی فرسوده، تاکنون بیش از هزار مگاوات کاهش مصرف به همراه داشته که گامی بلند در مسیر بهینه‌سازی است.

پاداش برای مشترکان مسئولیت‌پذیر

سنگدوینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر سیاست‌های تشویقی وزارت نیرو، خاطرنشان کرد: معتقدیم مردم ایران همراهان اصلی در مدیریت انرژی هستند. در همین راستا، سیاست‌های تشویقی مؤثری ابلاغ شده است؛ به طوری که مشترکانی که بتوانند مصرف برق خود را حداقل ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، از تخفیف ۳۰ درصدی در بهای کل قبض برق بهره‌مند خواهند شد. این مشوق‌ها، فرصتی است تا مشترکان با رعایت حد مجاز مصرف،علاوه بر کمک به پایداری شبکه، از تخفیف‌های دولتی استفاده کنند. همچنین، دارندگان نیروگاه‌های خورشیدی نیز می‌توانند از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شوند.

مقابله با سوداگری انرژی و لزوم همدلی ملی

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به لزوم جلوگیری از هدررفت انرژی ،تاکید کرد: متأسفانه بخشی از انرژی کشور صرف مصارف غیرمولد مانند استخراج غیرمجاز رمزارز و استفاده‌های خارج از الگوی تعیین‌شده می‌شود که مصداق «سوداگری آب و انرژی» است.برخورد با این انشعابات غیرمجاز و محدودسازی مشترکان بسیار پرمصرف از طریق کنتورهای هوشمند در دستور کار وزارت نیرو است، اما تأکید اصلی بر فرهنگ‌سازی است.

سنگدوینی عنوان کرد: علی رغم آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم به زیرساخت‌ها، صنعت برق کشور توانسته است با مدیریت دقیق،تقاضای ۸۸ هزار مگاواتی پیش‌بینی‌شده را به حدود ۷۵ هزار مگاوات محدود کند، که این یک دستاورد بزرگ است.

رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با دعوت از مردم برای همدلی در فصل سرد،خاطرنشان کرد: زمستان پیش‌رو نیازمند همبستگی ملی است.از هموطنانمان تقاضا داریم که با رعایت الگوی مصرف بهینه و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف؛مردم کشورمان را در مناطق سردسیر، شمالی و غربی کشور یاری کنند.مجلس و دولت تمام تلاش خود را برای پایداری شبکه و چرخش چرخ اقتصاد کشور به کار بسته‌اند و اطمینان داریم با مشارکت مردم، از این دوره نیز سربلند عبور خواهیم کرد.