بیمه کارگران ساختمانی باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود

به گزارش ایلنا؛ احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و معاونین این مجموعه، با تشریح بحران‌های پیش‌روی صندوق‌های بیمه‌ای و مراکز آموزشی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری تأکید کرد.

رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بیش از هفت ماه است که در این کمیته به‌صورت تخصصی بر روی «لایحه ۱۰ ماده‌ای» اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی کار شده است؛ اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی میراثی از نسل‌های گذشته است و باید برای پایداری آن راهکار عملیاتی ارائه دهیم. متأسفانه سازمان در حال حاضر با ناترازی شدید میان تعداد بازنشستگان و بیمه‌شدگان مواجه است.

بیگدلی با اشاره به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی، افزود: هزینه‌های جاری سازمان ماهانه به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در مجموع هزینه‌های سازمان بیش از ۲۰۰ همت برآورد می‌شود که عملاً توان توسعه زیرساخت‌ها و احداث درمانگاه‌های جدید را از سازمان سلب کرده است. این لایحه با زحمات بسیاری در جلسات متعدد از جمله جلسه اصناف و اتاق بازرگانی تدوین شده و تمام دغدغه‌های صنوف در آن دیده شده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس با تأکید بر اهمیت لایحه مذکور، گفت: از همکارانم در مجلس درخواست دارم با رایزنی‌های لازم، طرح این لایحه را به صورت خارج از نوبت در صحن علنی مجلس پیگیری کنند؛ چرا که بدون ایجاد درآمد پایدار، نمی‌توان انتظاری برای حل مشکلات مصارف سازمان داشت.

رئیس کمیته تأمین اجتماعی مجلس در ادامه به معضل بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد موضوع بیمه کارگران ساختمانی را در اولویت قرار دهید.

بیگدلی با بیان اینکه طبق پیگیری‌های ما، دیوان عدالت اداری نیز نظر مثبتی در این زمینه دارد؛ اضافه کرد: درخواست ما این است که هیئت امنای سازمان، مجوز موقتی برای متقاضیان بیمه کارگر ساختمانی با نرخ ۱۳.۵ درصد صادر کند تا ضمن حل مشکل این قشر زحمتکش، مسیر برای دائمی شدن قانون هموار شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به بحث آموزش و اهمیت سازمان فنی‌وحرفه‌ای اشاره و عنوان کرد: اعتقاد ما این است که تقویت سازمان فنی‌وحرفه‌ای ضامن پویایی جامعه است، اما نمی‌توان شعار اولویت دادن به این سازمان را داد و در عمل پرسنل آن با حداقل دستمزد و تجهیزات کار کنند.

بیگدلی با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی درآمدی این سازمان تصریح کرد: اساسنامه سازمان فنی‌وحرفه‌ای ظرفیت‌های قانونی خوبی دارد، از جمله بند ۵ ماده ۸ که بر استفاده از منابع صندوق بیمه بیکاری تأکید دارد، اما متأسفانه اجرا نمی‌شود. همچنین در اساسنامه اجازه دریافت یک دهم هزارم از دستمزد کارگران از کارفرما برای فنی‌وحرفه‌ای پیش‌بینی شده که این ظرفیت نیز بلااستفاده مانده است.

نماینده مردم خدابنده خاطرنشان کرد: وقتی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابعه سخن می‌گوییم، مبالغ آن در قبال نیازهای کشور ناچیز است. چرا به جای پیگیری منابع پایدار قانونی، بر روی مبالغ اندک مسئولیت‌های اجتماعی تمرکز می‌کنیم؟ از وزیر کار انتظار دارم با اجرای دقیق اساسنامه، منابع قانونی سازمان فنی‌وحرفه‌ای را احیا کنند.

بیگدلی همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی کار گفت: در مصوبه اخیر تأکید شده که برای بررسی مجدد افزایش مزایای حداقل دستمزد، جلسه‌ای در پایان شهریورماه برگزار شود؛ لذا از وزیر محترم تقاضا دارم این موضوع را از هم‌اکنون در دستور کار قرار دهند تا دغدغه‌های معیشتی کارگران به نحو احسن مرتفع شود.