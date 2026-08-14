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مجموعه مستند ۴۰ روز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران منتشر شد
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه از تدوین و انتشار مجموعه مستند «۴۰ روز تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران» خبر داد و جزئیات این مجموعه و روند تهیه آن را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه از تدوین و انتشار مجموعه مستند «۴۰ روز تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران» خبر داد و جزئیات این مجموعه و روند تهیه آن را به شرح ذیل تشریح کرد:
«این مجموعه دربرگیرنده مستندات، مکاتبات و بیانیههای بینالمللی درباره اقدامات و جنایات متجاوزین است و در دو زبان فارسی و انگلیسی، در مجموع حدود ۱۳۰۰ صفحه، تهیه شده است.
وزارت امور خارجه از نخستین ساعات آغاز تجاوز نظامی در روز شنبه ۹ اسفند، در کنار سایر مأموریتهای خود در عرصه دیپلماسی، مستندسازی اقدامات و جنایات متجاوزین و فراهم کردن زمینههای لازم برای پیگیریهای حقوقی و بینالمللی و پاسخگو کردن آنان را در دستورکار قرار داد.
در جریان این حملات، دهها هزار هدف غیرنظامی، از جمله اماکن مسکونی، درمانی، ورزشی، آموزشی، فرهنگی و تاریخی و همچنین زیرساختهای اقتصادی، صنعتی و توسعهای هدف قرار گرفتند و هزاران نفر شهید و مجروح شدند. شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمله به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب که به شهادت بیش از ۱۶۸ دانشآموز دختر و پسر انجامید، از جمله جنایات بزرگی است که در این مجموعه مستند شده اند.
با توجه به شرایط ویژه کشور و با بهرهگیری از تجربه جنگ ۱۲روزه، جنایات و اقدامات متجاوزین بهصورت روزانه رصد و مستند شد. این موارد همچنین در قالب مکاتبات رسمی وزیر امور خارجه، سایر وزرا، معاونان رئیسجمهور و دیگر مقامات کشور با شخصیتها و مقامات بینالمللی ثبت و پیگیری شدند.
در همین چارچوب، نمایندگیهای دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو و نیویورک مأموریت یافتند موضوعات مرتبط با تجاوز و جنایات ارتکابی را از طریق مکاتبات رسمی با ارکان مختلف سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی این سازمان دنبال کنند. موارد مربوط به حملات و جنایات متجاوزین نیز از طریق نامههای رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و آژانسهای تخصصی ملل متحد اعلام شدند.
همزمان، گزارشهای مستندی درباره برخی ابعاد جنایات متجاوزین تهیه و در اختیار سازمانهای بینالمللی و کشورهای مختلف قرار گرفت تا افکار عمومی جهان و بهویژه مقامات و مسئولان سازمانهای بینالمللی، از ابعاد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی آگاه شوند».
غریب آبادی افزود: مجموعه «۴۰ روز تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران» در سه بخش «گزارشها»، «مکاتبات» و «بیانیهها و موضعگیریها» تنظیم شده است.
بخش نخست شامل شش گزارش محتوایی درباره موضوعات مختلف است. از جمله این گزارشها میتوان به گزارش مربوط به جنایت ارتکابی در مدرسه شجره طیبه میناب با عنوان «زخم میناب»، خسارات وارده به اماکن فرهنگی و تاریخی، حملات به مخازن سوخت در شهرهای مختلف ایران و آثار این حملات بر مردم و محیط زیست، مسائل مربوط به تنگه هرمز و دیگر ابعاد تجاوز نظامی اشاره کرد.
بخش دوم به مکاتبات اختصاص دارد و در هفت بخش مجزا، بر اساس موضوع و مخاطبان مکاتبات، تنظیم شده است. این بخش در مجموع حدود ۲۰۰ مکاتبه را شامل میشود که در جریان تجاوز نظامی و در ارتباط با تحولات و جنایات ارتکابی انجام شده اند.
در بخش سوم نیز بیانیهها و موضعگیریهای مقامات، شخصیتها و نهادهای بینالمللی گردآوری شده است. این مواضع در محکومیت اقدامات متجاوزین و در اعتراض به نقض حقوق بینالملل و حقوق بشر مردم ایران اتخاذ شدهاند.
معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه همچنین تصریح کرد: پیش از این نیز مجموعه مستندی با عنوان «از همسایگی تا نقض قاعده آمره ممنوعیت تجاوز» درباره همدستی و همراهی برخی کشورهای همسایه در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تهیه و توزیع شده بود. این مجموعه به موضوع در اختیار قرار دادن پایگاههای نظامی، حریم هوایی، سرزمین و آبهای سرزمینی این کشورها برای استفاده متجاوزین پرداخته و مستنداتی درباره نقش تعدادی از کشورهای همسایه در این تجاوز ارائه کرده است.
مجموعه «۴۰ روز تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران» با ثبت روند تحولات مرتبط با جنگ رمضان و اقدامات و جنایات متجاوزین، مجموعهای مستند از گزارشها، مکاتبات و مواضع بینالمللی مرتبط با این دوره را در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و دیگر علاقهمندان قرار میدهد.