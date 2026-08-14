نظری:
حقوق بیمار نباید قربانی رقابت پلتفرمها شود
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از فعالیت برخی سکوهای دورا پزشکی فاقد مجوز، بر ضرورت ساماندهی فوری فعالیت این پلتفرمها و ایجاد سازوکار مشخص برای نظارت بر خدمات پزشکی آنلاین تاکید کرد و گفت: سلامت مردم و حقوق بیماران نباید تحت تأثیر فعالیت سکوهایی قرار گیرد که بدون طی فرآیندهای قانونی وارد حوزه ارائه خدمات پزشکی شدهاند.
به گزارش ایلنا، امیرحسین نظری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به فعالیت برخی سکوهای دورا پزشکی فاقد مجوز، بر ضرورت ساماندهی فوری فعالیت این پلتفرمها و ایجاد سازوکار مشخص برای نظارت بر خدمات پزشکی آنلاین تأکید کرد و با اشاره به گسترش استفاده مردم از خدمات پزشکی آنلاین، گفت: استفاده از ظرفیت فناوری در نظام سلامت یک ضرورت است و میتواند دسترسی مردم به پزشک و برخی خدمات درمانی را تسهیل کند، اما توسعه این خدمات باید همگام با ایجاد زیرساختهای نظارتی و قانونی باشد.
نظری افزود: زمانی که یک سکو در فرآیند ارتباط بیمار با پزشک، نوبتدهی یا ارائه مشاوره پزشکی نقش دارد، دیگر نمیتوان آن را صرفا یک پلتفرم اینترنتی دانست بلکه به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم باید تابع مقررات حوزه سلامت باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، احراز هویت و صلاحیت پزشکان فعال در این سکوها است؛ مردم باید اطمینان داشته باشند فردی که از طریق یک پلتفرم خدمات پزشکی ارائه میکند، دارای مجوزهای حرفهای لازم است و اطلاعات پزشکی نیز در چارچوب ضوابط مشخص مورد استفاده قرار میگیرد.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، احتمال سوءاستفاده از نام و مشخصات پزشکان، تبلیغات گمراهکننده، ارائه مشاورههای غیرعلمی و حتی هدایت بیمار به مسیر درمانی نامناسب افزایش پیدا میکند؛ بنابراین نمیتوان نسبت به این مسائل بیتفاوت بود.
وی با بیان اینکه رقابت میان پلتفرمها نباید به قیمت تضییع حقوق بیمار تمام شود، گفت: فعالیت اقتصادی در حوزه سلامت باید با مسئولیتپذیری همراه باشد و سازوکار درآمدزایی سکوها نیز نباید به گونهای باشد که منافع اقتصادی بر تصمیمهای پزشکی و مسیر درمان بیمار غلبه کند.
ضرورت تعیین تکلیف سکوهای فعال در حوزه دوراپزشکی/ وزارت بهداشت ضوابط فعالیت این پلتفرمها را به صورت شفاف اعلام کند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سکوهای فعال در حوزه دوراپزشکی، یادآور شد: وزارت بهداشت باید ضوابط فعالیت این پلتفرمها را به صورت شفاف اعلام و برای سکوهایی که شرایط لازم را دارند مسیر قانونی صدور مجوز را فراهم کند؛ در مقابل، فعالیت مجموعههایی که بدون مجوز وارد این حوزه شدهاند نیز باید مطابق قانون تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما مخالف استفاده از فناوری برای توسعه خدمات سلامت نیستیم، بلکه معتقدیم فناوری زمانی میتواند به کمک نظام سلامت بیاید که در یک چارچوب مشخص و قابل نظارت فعالیت کند، مردم نباید در فضای مجازی میان تبلیغات مختلف پزشکی سردرگم شوند و تشخیص و درمان نیز نباید تحت تأثیر سازوکارهای تجاری پلتفرمها قرار گیرد؛ ساماندهی سکوهای سلامت باید با همکاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و دستگاههای مرتبط انجام شود تا ضمن استفاده از ظرفیت فناوری، سلامت مردم، محرمانگی اطلاعات بیماران و حقوق پزشکان به شکل جدی مورد صیانت قرار گیرد.