به گزارش ایلنا، اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، درباره راه‌اندازی تعدادی کلاس درس هوشمند و همزمانی این طرح با ضرورت بازسازی مدارس آسیب‌دیده در جنگ اخیر، گفت: وزارت آموزش و پرورش یک مجموعه چند بعدی است و باید بتواند به‌صورت همزمان مسائل مختلف حوزه تعلیم و تربیت را دنبال کند.هوشمندسازی مدارس، نوسازی و تجهیز فضاهای آموزشی و بازسازی مدارس آسیب‌دیده، موضوعاتی نیستند که اجرای یکی مستلزم کنار گذاشتن دیگری باشد؛ بنابراین می‌توان برای هر دو حوزه به‌صورت همزمان برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وعده وزارت آموزش و پرورش برای آماده‌سازی مدارس تا مهرماه، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس پیش از این نیز در شرایط مشابه اقدامات لازم را انجام داده‌اند و اکنون نیز با همکاری استانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی در تلاش هستند مشکلات ایجاد شده را برطرف کنند.

ضرورت تسریع در بازسازی مدارس آسیب‌دیده

پولادی با بیان اینکه بازسازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ باید با سرعت بیشتری دنبال شود، تصریح کرد: در کنار اجرای طرح‌های جدید، نباید از مسئله بازسازی و آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی غافل شد. اینکه تمام اعتبارات و ظرفیت‌های موجود را در یک حوزه متمرکز کنیم، لزوماً به معنای کنار گذاشتن سایر برنامه‌ها نیست. در حوزه هوشمندسازی مدارس نیز با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه هستیم و اجرای این طرح می‌تواند اتفاق مثبتی باشد؛ البته همزمان باید بازسازی مدارس آسیب‌دیده نیز با جدیت دنبال شود.

تعداد کلاس های هوشمند باید بر اساس عدالت آموزشی انتخاب شوند

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره معیار انتخاب تعدادی کلاس برای اجرای طرح هوشمندسازی گفت: ایران کشوری بزرگ با نیازهای متفاوت در مناطق مختلف است و به‌ ویژه مناطقی که از نظر زیرساختی و آموزشی با عقب‌ماندگی بیشتری مواجه هستند، باید در اولویت قرار گیرند. نظام اولویت‌بندی و توزیع امکانات باید کاملاً عادلانه باشد. عدالت آموزشی در اینجا به این معناست که مناطقی که از نظر امکانات و زیرساخت‌ها عقب‌تر هستند، در اولویت قرار گیرند و منابع به شکلی توزیع شود که موجب تعمیق شکاف آموزشی و فناوری میان مدارس برخوردار و محروم نشود.

تخصیص منابع مسئولیت اجتماعی باید شفاف باشد

وی درباره استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای اجرای طرح هوشمندسازی مدارس نیز گفت: لازم است سازوکار شفافی برای تعیین مقصد این منابع وجود داشته باشد و مشخص شود چه نهادی بر نحوه تخصیص اعتبارات نظارت می‌کند و این منابع دقیقاً به کدام مناطق و مدارس اختصاص می‌یابد. طبیعی است مدارسی که نیاز بیشتری دارند باید در اولویت قرار گیرند و منابع با هدف کاهش شکاف آموزشی و زیرساختی توزیع شوند.

هوشمندسازی بدون معلم توانمند نتیجه‌بخش نیست

پولادی یکی از الزامات اصلی هوشمندسازی مدارس را توانمندسازی معلمان دانست و گفت: هوشمندسازی بدون برخورداری از معلمان توانمند و آموزش‌دیده نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. وقتی در کشور بیش از ۱۲۰ هزار کلاس درس وجود دارد، اجرای طرح هوشمندسازی در تعدادی کلاس به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازها گردد؛ اما می‌توان این کلاس‌ها را به‌عنوان یک الگوی اولیه انتخاب کرد و آنها را در مدارسی اجرا کرد که از نظر نیروی انسانی و آمادگی معلمان شرایط مناسب‌تری دارند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: این مدارس می‌توانند به‌ عنوان الگو عمل کنند و تجربه آنها برای توسعه طرح هوشمندسازی در سایر مدارس مورد استفاده قرار گیرد.

محرومیت نباید بهانه‌ای برای توقف تحول آموزشی شود

پولادی درباره نگرانی‌ها از افزایش فاصله میان مدارس برخوردار و محروم در نتیجه اجرای طرح‌های هوشمندسازی، گفت: این دغدغه قابل توجه است، اما نباید موجب شود هر حرکت جدید در آموزش و پرورش را متوقف کنیم. اگر همواره با این نگاه پیش برویم که ابتدا باید تمام مشکلات مدارس کشور برطرف شود و سپس سراغ هوشمندسازی و فناوری برویم، ممکن است آموزش و پرورش از مسیر تحول و فناوری عقب بماند. می‌توان تعدادی کلاس را به‌عنوان یک الگو در نظر گرفت و به‌تدریج این تجربه را در سراسر کشور توسعه داد. حتی اگر در هر مدرسه یک کلاس به امکانات هوشمند مجهز شود، می‌تواند الگویی برای سایر کلاس‌ها و مدارس باشد.

پولادی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های جدید در آموزش و پرورش باید مورد حمایت قرار گیرد، اما در عین حال وعده‌های اعلام‌ شده باید عملیاتی و متناسب با واقعیت‌های جامعه و ظرفیت‌های موجود کشور باشد. مسئله صرفاً نگاه انتقادی به اقدامات آموزش و پرورش نیست؛ مهم این است که میان وعده‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و آنچه در میدان عمل اتفاق می‌افتد، تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. نباید منتظر بمانیم تا تمام مشکلات آخرین مدرسه در دورترین نقطه کشور برطرف شود و سپس اجرای طرح‌های جدید را آغاز کنیم؛ بلکه باید همزمان با رفع محرومیت‌ها، مسیر تحول و ارتقای کیفیت آموزش و استفاده از فناوری‌های نوین را نیز دنبال کنیم.