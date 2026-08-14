پزشکیان فرا رسیدن سالگرد استقلال پاکستان را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری اسلامی پاکستان، خطاب به آقای شهباز شریف نخست وزیر این کشور، این مناسبت را فرصتی مغتنم برای گرامیداشت دستاوردهای ملت بزرگ پاکستان و نیز نقطه‌عطفی نوین در مسیر تعمیق و گسترش روابط دیرینه و راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دانست و تصریح کرد: بی‌تردید، پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، تمدنی و مردمی میان دو ملت، سرمایه‌ای ارزشمند برای ترسیم افق‌های روشن‌تر در مناسبات دوجانبه به شمار می‌رود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه منافع مشترک و سرنوشت دو ملت بیش از پیش به یکدیگر گره خورده و این واقعیت، ضرورت هم‌افزایی و همکاری نزدیک‌تر تهران و اسلام‌آباد را دوچندان می‌سازد، افزود: جمهوری اسلامی ایران بر عزم و اراده خود برای تقویت بیش از پیش روابط همه‌جانبه با جمهوری اسلامی پاکستان تأکید دارد و آمادگی دارد در پرتو اعتماد و احترام متقابل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود، گام‌های مؤثرتری در جهت تحکیم مناسبات دو کشور و تأمین منافع مشترک دو ملت برداشته شود.

پزشکیان در این پیام همچنین از درگاه خداوند متعال، برای کشور پاکستان، سربلندی، پیشرفت، رفاه و سعادت روزافزون و برای روابط دیرینه و برادرانه دو کشور، استحکام و شکوفایی هرچه بیشتر مسئلت کرد.