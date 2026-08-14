بانک مرکزی شرایط تقویت ارزش پول ملی را فراهم کند

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رکورد نقدینگی کشور از ابتدای شکل‌گیری بانک مرکزی تاکنون شکسته شده و عدد ۱۷ هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده است که عمده آنها استقراض دولت از بانک مرکزی است به این معنا که به این بانک مجوز داده است پول بدون پشتوانه چاپ کند که باعث شده نقدینگی کشور با ۶۰ درصد رشد مواجه شود.

وی تصریح کرد: ما هیچ زمان در طول تاریخ کشور شاهد چنین آمارهایی نبوده‌ایم که تب اقتصاد بیمار را نشان می‌دهد و چون تورم و نقدینگی رابطه مستقیم دارند، در آینده تورم‌های بیشتری را نیز در کشور خواهیم داشت و متاسفانه برنامه‌ای موثر هم برای رفع این فضای تورم‌زا در کشور وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: آماری که رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه داد، حاکی از این است که رشد اقتصادی کشور طی ۵ ماه به منفی ۳ درصد رسیده است که نگران‌کننده و نشان‌دهنده رکود است، از سوی دیگر نرخ تورم بالاست که نشان می‌دهد اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه است.

وی با بیان اینکه دولت باید یک کمیته اضطرار تشکیل دهد در غیر این صورت حرکت اقتصاد کشور به سمت ابرتورم خواهد بود به این معنا که کالاها لحظه‌ای افزایش قیمت پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده است نشان‌می دهد هر ماه با تغییر قیمت‌ها مواجهیم و تورم ماهانه ۱۲ درصد است یعنی اگر الان کالایی بخریم در ماه بعد به طور متوسط ۱۲ درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند و اگر از این روند جلوگیری نشود از ماهانه به هفتگی، روزانه و ساعتی تبدیل می‌شود که در این شرایط سد تورم می‌شکند و منجر به شرایط بدتری خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امیدواریم بانک مرکزی با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی یک کمیته اضطرار برای رفع معضل گرانی و تورم تشکیل دهند و از تداوم این روند به طور جدی جلوگیری کنند./