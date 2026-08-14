افزایش یارانه و کالابرگ برای جبران فشار تورم بر معیشت مردم ضروری است

وی افزود: در حال حاضر یارانه ۳۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌شود و کالابرگ یک میلیون تومانی نیز در نظر گرفته شده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، خواسته ما این است که دولت هرچه سریع‌تر برای افزایش میزان یارانه‌ها و اعتبار کالابرگ اقدام کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: وقتی تورم حدود ۸۵ درصد و حتی بالاتر از این میزان است، نمی‌توان انتظار داشت حمایت‌های فعلی بتواند پاسخگوی مشکلات مردم باشد بنابراین باید یارانه‌ها حداقل متناسب با این شرایط افزایش پیدا کند و حتی بیشتر از میزان فعلی به دست مردم برسد.

نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: امروز معیشت و زندگی مردم به شدت تحت تأثیر تورم قرار گرفته است و افزایش حمایت‌های معیشتی می‌تواند تا حدودی به زندگی مردم کمک کند؛ به ویژه افرادی که واقعاً مستأصل هستند، از تأمین امور روزمره خود برنمی‌آیند و با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

حسن‌نتاج با تأکید بر تأثیر مستقیم مشکلات معیشتی بر سلامت مردم، گفت: وقتی گرانی و تورم باعث می‌شود مردم نتوانند مواد غذایی مورد نیاز خود را به اندازه کافی مصرف کنند، سلامت آنها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ امروز قیمت گوشت و مرغ بسیار بالا رفته و بسیاری از مردم به دلیل گرانی، در مصرف این مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز بدن با محدودیت مواجه شده‌اند و این موضوع می‌تواند در بلندمدت سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت باید این مشکل را حل کند و برای افزایش حمایت‌های معیشتی مردم اقدام جدی داشته باشد تا بتوان بخشی از مشکلات آنها را کاهش داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور، گفت: اگرچه رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود این موضوع را متذکر شده‌اند، اما خواست ما این است که این کار هرچه سریع‌تر تسهیل شود تا بتوانیم مشکلات مردم را یکی پس از دیگری حل کنیم.