در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
نقوی حامل پیام مهمی برای بازگشت به مذاکرات اسلامآباد بود/ پیام بازتعریف قدرت دفاعی و تهاجمی ایران برای آمریکا
یک تحلیلگر مسائل منطقه با اشاره به سفر محسن نقوی به تهران در روزهای گذشته گفت: گفته میشود آقای محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، حامل پیام مهمی از سوی آقای شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، برای آقای محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکرهکننده و همچنین آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، است که برای بازگشت به گفتوگوهای اسلامآباد دعوت شدند و این میتواند یک فضای تعامل جدیدی ایجاد کند.
حسن هانیزاده، تحلیلگر مسائل بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اتفاقات روزهای اخیر، بهویژه پیمان مکه و پیشنهاد مقامات پاکستانی برای پیوستن مصر و ایران به این پیمان گفت: طی روزهای گذشته چندین اتفاق در حوزه میدانی و سیاسی رخ داد. نخست، مسئله توافق دفاعی مشترک پاکستان، ترکیه و عربستان است که در مکه تحت عنوان توافق دفاعی مکه بین محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، اردوغان رئیسجمهور ترکیه و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان و با هدف تشکیل یک ائتلاف منطقهای برای تقابل با انصارالله و حوثیهای یمن امضا شد.
پاکستان و ترکیه با نگاههای مصلحتجویانه و اقتصادی به توافق مکه پیوستند
وی ادامه داد: این ائتلاف، یک ائتلاف شکننده است؛ به دلیل اینکه هم پاکستان و هم ترکیه با نگاههای کاملاً مصلحتجویانه و اقتصادی و با توجه به توانمندیهای مالی عربستان به این توافقنامه پیوستند و در گذشته هم عربستان از سال ۱۳۹۴ یک جنگ ۸ ساله را بر ملت یمن تحمیل کرد و یک ائتلاف جهانی هم علیه انصارالله تشکیل داد و سرانجام در مقابل انصارالله و اراده مردم یمن تسلیم شد.
هانی زاده تاکید کرد: اکنون هم این توافقنامه نتیجه ناامیدی عربستان از چتر حمایتی آمریکا است که آمریکا در طول ماههای گذشته در حمله به ایران و پاسخی که ایران داد، ثابت کرد که از توانایی بالایی برای حمایت و دفاع از کشورهای حوزه خلیج فارس برخوردار نیست. بنابراین این استفاده از ظرفیت ترکیه و پاکستان، دو کشور مسلمان بزرگ منطقه، برای تهدید ملت یمن است که در واقع شکننده است و قابل عملی شدن نیست.
این تحلیلگر مسائل بینالملل همچنین درباره سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، به ایران در روزهای پایانی هفته گذشته گفت: موضوع دیگر مسئله سفر آقای محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، به تهران و گفتوگو با مقامات ایرانی است. گفته میشود آقای محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، حامل پیام مهمی از سوی آقای شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، برای آقای محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکرهکننده و همچنین آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، است که برای بازگشت به گفتوگوهای اسلامآباد دعوت شدند و این میتواند یک فضای تعامل جدیدی ایجاد کند.
تمام بندهای توافقنامه ایران و عمان برای مدیریت تنگه هرمز آماده شده است
هانیزاده تصریح کرد: موضوعی که رخ داد، مذاکرات ایران و پادشاهی عمان برای تشکیل یک اداره مشترک برای تنگه هرمز است که اکنون تمام بندهای توافقنامه برای مدیریت تنگه هرمز آماده شده و طی روزهای آینده بیانیه مشترک بین ایران و عمان منتشر خواهد شد که تنگه هرمز بر اساس شاکله جدید و یک رژیم حقوقی جدید اداره خواهد شد و آمریکا هیچگونه دخالتی در این زمینه نخواهد داشت.
وی درباره اینکه آیا امکان بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکرات تفاهمنامه پاکستان تصریح کرد: شرط ایران این است که آمریکا از ادامه تهدیدات خود علیه ایران خودداری کرده و اطراف تنگه هرمز را تخلیه کند. این دو شرط به عنوان دو پیششرط مطرح شده به اضافه اینکه باید داراییهای ایران هم از سوی آمریکا آزاد شود، این سه مورد در واقع به طرف پاکستانی ابلاغ شد که اگر آمریکاییها بپذیرند، طبیعتاً زمینه برای بازگشت مذاکره در سطح عالیترین شخصیتها، مثل آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و از طرف آمریکا معاون رئیسجمهور آمریکا، فراهم خواهد شد.
آمریکا با چینش جدید فرماندهان نظامی و بازتعریف قدرت ایران با شکست دیگری مواجه خواهد شد
این تحلیلگر مسائل بینالملل در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اظهارات اخیر ترامپ و سایر مقامات آمریکا در فضای مجازی گفت: به نظر میرسد اکنون دونالد ترامپ دنبال این است که در فضای انتخاباتی مقداری آرامش برقرار باشد تا بتواند فضای انتخاباتی را به نفع جمهوریخواهان مدیریت کند. توییتهایی که دونالد ترامپ منتشر میکند بیشتر جنبههای پروپاگاندایی و تبلیغاتی دارد و اکنون در واقع شرایط به گونهای نیست که دونالد ترامپ بخواهد اقداماتی انجام دهد؛ اما اگر اقدامی هم صورت گیرد، طبیعتاً با این ترتیبات جدید و چینش جدید فرماندهان نظامی در ایران و بازتعریف قدرت دفاعی و تهاجمی ایران، طبیعتاً آمریکا با شکست دیگری مواجه خواهد شد.