قاتل فراری سه جوان با پیگیری قضایی در کوهدشت دستگیر شد
با تعامل و پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی استان لرستان، قاتل متواری که اقدام به قتل سه جوان کرده بود، شناسایی و در شهرستان کوهدشت دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، به دنبال وقوع حادثه قتل سه جوان در شهرستان معمولان استان لرستان و متواری شدن عامل این جنایت، پرونده به صورت ویژه در دستور کار مقامات قضایی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، با رصد اطلاعاتی دقیق و برنامهریزیشدهای و تلاشهای شبانهروزی و عملیات ضربتی نیروهای امنیتی و انتظامی استان، منجر به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم شد.
نیروهای انتظامی و امنیتی در یک اقدام قاطع و مقتدرانه، با محاصره محل اختفای متهم در شهرستان کوهدشت، موفق شدند وی را دستگیر و پس از طی تشریفات قانونی، جهت سیر مراحل دادرسی روانه زندان کنند.
در حال حاضر پرونده این متهم در دستگاه قضایی لرستان مفتوح و مراحل رسیدگی به ابعاد این جنایت در حال انجام است.