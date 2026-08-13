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لزوم مدیریت ایران بر تنگه هرمز، برای مقابله با خسارت زیست محیطی

لزوم مدیریت ایران بر تنگه هرمز، برای مقابله با خسارت زیست محیطی
کد خبر : 1825580
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معاون وزیر امور خارجه، آلودگی نفتی سواحل قشم را ناشی از تجاوز نظامی خارجی دانست و بر ضرورت مدیریت ایران بر تنگه هرمز برای مقابله با خسارت زیست محیطی تاکید کرد.

به گزارش  ایلنا، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در پیامی نوشت:

" آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم، ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است.

خسارات واردشده به محیط‌زیست سواحل ایرانی خلیج فارس، ضرورت تعریف و اعمال سازوکار مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران به‌عنوان کشور ساحلی را بیش از پیش برجسته می‌کند. "

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