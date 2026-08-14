به گزارش ایلنا، «غلامحسین درزی» سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، اتهامات بی پایه و اساس نماینده آمریکا درباره یمن علیه جمهوری اسلامی ایران را رد کرد.

متن کامل نامه سفیر ایران به شرح زیراست:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجنابان.

اتهامات بی‌اساس و فاقد هرگونه مستندات که نماینده ایالات متحده و برخی اعضای شورای امنیت در نشست امروز، ۱۳ اوت ۲۰۲۶، تحت عنوان دستور کار «وضعیت خاورمیانه (یمن)» (نشست شماره ۱۰۲۰۸) علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند، قاطعانه رد می‌کنم.

به‌ویژه، ادعای نماینده ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران موجب بی‌ثباتی یمن می‌شود، یا اینکه پرواز‌های تجاری ایران به مقصد صنعا برای انتقال نیرو یا تجهیزات نظامی و در نقض قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، کاملا بی‌اساس و فاقد هرگونه شواهد معتبر بوده و قاطعانه رد می‌شود.

این ادعا‌های ساختگی، بار دیگر تلاشی ریاکارانه از سوی ایالات متحده برای گمراه کردن شورای امنیت، منحرف کردن توجه‌ها از اقدامات غیرقانونی خود و شانه خالی کردن از مسئولیت در قبال اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌اش در یمن و سراسر منطقه است.

طرح چنین اتهاماتی از سوی یک کشور عضو سازمان ملل متحد، به‌ویژه تأسف‌بار است؛ آن هم از سوی کشوری که خود بار‌ها به استفاده غیرقانونی از زور متوسل شده و مرتکب اقدامات تجاوزکارانه‌ای شده است که پیامد‌های وخیمی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشته است.

پرواز‌های اخیر ایران به مقصد صنعا ماهیتی بشردوستانه داشته‌اند. تعطیلی طولانی‌مدت و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده بر فرودگاه بین‌المللی صنعا، همراه با محاصره، ویرانگرترین پیامد‌های انسانی را بر مردم یمن تحمیل کرده است.

از زمان تعلیق پرواز‌های تجاری منظم در سال ۲۰۱۶، میلیون‌ها یمنی از حق اساسی خود برای آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات ضروری، از جمله دریافت درمان‌های پزشکی حیاتی در خارج از کشور، فرصت‌های آموزشی و شغلی، پیوستن مجدد اعضای خانواده به یکدیگر و دریافت کمک‌های بشردوستانه، محروم شده‌اند.

هرگونه تلاش برای جلوه دادن کمک‌های بشردوستانه‌ای که با هدف کاهش این پیامد‌های وخیم ارائه می‌شود به‌عنوان اقدامی بی‌ثبات‌کننده، هم از نظر واقعیت نادرست و هم از نظر اخلاقی و حقوقی غیرقابل دفاع است.

باید به‌صراحت تاکید کرد که ایالات متحده نمی‌تواند خود را به‌طور معتبر مدافع صلح و ثبات در یمن معرفی کند، در حالی که می‌کوشد از مسئولیت خود در قبال ویرانی تحمیل‌شده بر مردم یمن شانه خالی کند.

مردم یمن نزدیک به یک دهه است که پیامد‌های یک درگیری ویرانگر، از جمله محاصره طولانی‌مدت و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی را که با حمایت سیاسی و نظامی ایالات متحده امکان‌پذیر شده است، تحمل کرده‌اند.

فاجعه انسانی ناشی از این وضعیت در یمن همچنان یکی از وخیم‌ترین بحران‌های جهان است؛ بحرانی که در آن نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچنان بدون مجازات ادامه داشته است.

ایالات متحده نقشی مستقیم در تضعیف مسیر سیاسی در یمن ایفا کرده است. اقدامات نظامی این کشور علیه یمن در مارس ۲۰۲۵، ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و مغایر با منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت بود و به ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فرایند سیاسی تسهیل‌شده از سوی سازمان ملل متحد کمک کرد.

علاوه بر این، تلاش‌های ایالات متحده برای پیشبرد تصویب سیاسی قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) شورای امنیت، و به دنبال آن تفسیر گزینشی و سوءاستفاده‌آمیز این کشور از قطعنامه مذکور به‌عنوان بهانه‌ای برای اقدام نظامی علیه یمن و زیرساخت‌های غیرنظامی آن، بار دیگر حاکمیت و تمامیت ارضی یمن را نقض، تنش‌های منطقه‌ای را تشدید و چشم‌انداز دستیابی به یک راه‌حل سیاسی را تضعیف کرد.

از این رو، بسیار قابل تامل است که همان رژیمی که اقداماتش بار‌ها صلح را تضعیف، حاکمیت یمن را نقض و با نقض آشکار منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی به زور غیرقانونی متوسل شده است، اکنون به دنبال متهم کردن ایران به بی‌ثبات کردن یمن است.

چنین اتهاماتی چیزی جز تلاشی برای وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها و انتقال مسئولیت از عاملان واقعی تجاوز و بی‌ثبات‌سازی نیست.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر احترام خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی یمن تاکید می‌کند.

ایران همچنان از یک فرایند سیاسی مسالمت‌آمیز، فراگیر و جامع که تحت رهبری یمنی‌ها و با مالکیت یمنی‌ها و تحت نظارت سازمان ملل متحد باشد، به‌عنوان تنها راه عملی و پایدار برای حل‌وفصل این مناقشه حمایت خواهد کرد.

ایران همچنین تاکید می‌کند که صلح پایدار در یمن از طریق تشدید نظامی، اعمال فشار و اجبار، یا حذف طرف‌های ذی‌ربط یمنی محقق نمی‌شود.

جامعه بین‌المللی باید با تمامی طرف‌های ذی‌ربط یمنی، به‌صورت معنادار، بی‌طرفانه و عملی وارد تعامل شود و همزمان برای رسیدگی واقعی به بحران بشردوستانه و رفع محاصره یمن تلاش کند تا شرایط لازم برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی پایدار فراهم شود.

ایران معتقد است شورای امنیت باید تلاش‌ها برای استفاده ابزاری از این شورا در راستای اهداف سیاسی برخی اعضا را رد کند و در عوض بر رسیدگی به رنج‌های انسانی مردم یمن متمرکز شود و از یک فرایند صلح واقعا یمنی‌محور و تحت رهبری یمنی‌ها حمایت کند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر و توزیع شود.

غلامحسین درزی

سفیر و کاردار