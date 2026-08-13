خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قوه قضاییه: ادعای معاندین در مورد ارتکاب جنایت علیه یک نیروی حافظ امنیت صحت ندارد

قوه قضاییه: ادعای معاندین در مورد ارتکاب جنایت علیه یک نیروی حافظ امنیت صحت ندارد
کد خبر : 1825547
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پس از درج ادعا‌هایی از سوی حساب‌های کاربری معاند در مورد ارتکاب جنایت علیه یک فرد حافظ امنیت به اسم سعید کاظمی در روز گذشته، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه - عناصر رسانه‌ای معاند از روز گذشته ادعا‌هایی را مطرح کرده‌اند که در مورد فردی بسیجی با عنوان سعید کاظمی مرتکب جنایت شده و او را در برخورد عمدی با ماشین به قتل رسانده‌اند.

پس از طرح این ادعا موضوع در مراجع مختلف مورد پرس و جو قرار گرفت و مشخص شد این ادعا عاری از صحت بوده و روز گذشته گزارشی با عنوان مرگ فردی در پی برخورد عمدی ماشین با وی ثبت نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر