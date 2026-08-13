قوه قضاییه: ادعای معاندین در مورد ارتکاب جنایت علیه یک نیروی حافظ امنیت صحت ندارد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه - عناصر رسانه‌ای معاند از روز گذشته ادعا‌هایی را مطرح کرده‌اند که در مورد فردی بسیجی با عنوان سعید کاظمی مرتکب جنایت شده و او را در برخورد عمدی با ماشین به قتل رسانده‌اند.