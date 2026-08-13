سرلشکر رحیم صفوی انتصابات جدید فرماندهان نیروهای مسلح را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا انتصابات جدید فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط فرمانده کل قوا را با صدور پیام‌هایی جداگانه تبریک گفت.



پیام تبریک سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی رحیم صفوی در پی انتصاب سرلشکر خلبان علی عبدالهی به ریاست ستادکل نیروهای مسلح:



«برادر ارجمند سردار سرلشکر خلبان علی عبدالهیریاست محترم ستادکل نیروهای مسلح



با سلام و تحیات



انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که بیانگر تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند شما در حوزه‌های دفاعی، نظامی، امنیتی و مدیریتی است را صمیمانه تبریک می‌گویم.



بی تردید با سابقه درخشان و موفقی که در عرصه‌های گوناگون نظامی و حوزه‌های عملیاتی، فرماندهی و آموزشی و همچنین حضور و فرماندهی در دفاع‌های مقدس گذشته و حال داشته و دارید. با هدایت و فرماندهی مدبرانه جنابعالی در شرایط حساس و پیچیده کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت نیروهای مسلح، افزایش قدرت نظامی و ارتقای توان بازدارندگی نیاز دارد، با تدوین سیاست‌های نظامی، دفاعی - امنیتی هوشمندانه، و نصب‌العین قرار دادن تدابیر و فرامین رهبر معظم و شهید انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، دستورات و فرامین فرمانده معظم کل قوا و همچنین اتکا به تجارب ارزشمند نیروهای مسلح در صیانت مقتدرانه از منافع ملی و مقابله با تهدیدات فرامرزی در عصر جنگ‌های متعارف، نوین نظامی اطلاعاتی و ترکیبی _ شناختی دشمنان جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد.



از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی سربلندی و توفیق روزافزون درظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه­‌ای (حفظ الله) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم مسیر امامین انقلاب (ره) و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مقاومت را مسئلت مینمایم.»



پیام تبریک سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی رحیم صفوی در پی انتصاب سرلشکر پاسدار احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه:





«برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی



با سلام و تحیات



انتصاب شایسته جنابعالی را از سوی فرمانده معظم کل قوا به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعطای درجه سرلشکری توسط معظم‌له که بیانگر تعهد، تخصص و تجارب ارزنده شما در حوزه‌های دفاعی، نظامی، امنیتی و مدیریتی است را صمیمانه تبریک می‌گویم.



بی تردید با سابقه درخشان و موفق ‌جنابعالی در عرصه‌های گوناگون نظامی، سیاسی و اجتماعی اعم از فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت کشور در شرایط حساس و پیچیده کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت نیروهای مسلح، افزایش قدرت نظامی و ارتقای توان بازدارندگی نیاز دارد، با تدوین سیاست‌های دفاعی-امنیتی هوشمندانه، نصب‌العین قرار دادن تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای شهید و اتکا به تجارب ارزنده حکمرانی گامی‌هایی اثرگذار، مقتدرانه و بازدارنده در صیانت از منافع ملی و مقابله با تهدیدات فرامرزی در عصر جنگ‌های ترکیبی و شناختی دشمنان جمهوری اسلامی ایران برداشته خواهد شد.



از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی سربلندی و توفیق روزافزون درظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه­‌ای (حفظ الله) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم مسیر امامین انقلاب(ره) و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مقاومت را مسئلت مینمایم.»



پیام تبریک سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی رحیم صفوی در پی انتصاب امیر سرتیپ‌ کیومرث حیدری به جانشینی ستادکل نیروهای مسلح:



«برادر ارجمند امیر سرتیپ‌ کیومرث حیدریجانشین محترم ستادکل نیروهای مسلح



با سلام و تحیات



انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به سمت جانشین ستاد کل نیروهای مسلح که بیانگر تعهد و تجارب ارزشمند شما در حوزه‌های دفاعی، نظامی است را صمیمانه تبریک می‌گویم.



مطمئنا با سابقه درخشان و موفقی که جنابعالی در عرصه‌های گوناگون نظامی و عملیاتی در ارتش پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح داشته‌ و دارید، در شرایط حساس و پیچیده کنونی کشور با تقویت، هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر نیروهای مسلح، در صیانت از منافع ملی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات نظامی اطلاعاتی و ترکیبی - شناختی دشمنان جمهوری اسلامی ایران گام‌های موثری برداشته خواهد شد.

از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی سربلندی و توفیق روزافزون درظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه­‌ای (حفظ الله) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم مسیر امامین انقلاب(ره) و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مقاومت را مسئلت مینمایم.»



پیام تبریک سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی رحیم صفوی در پی انتصاب سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی به جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:



برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی



با سلام و تحیات



انتصاب شایسته جنابعالی را از سوی فرمانده معظم کل قوا به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بیانگر تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند شما در حوزه‌های نظامی، امنیتی و مدیریتی است را صمیمانه تبریک می‌گویم.



بی شک با سابقه درخشان و موفق ‌جنابعالی در عرصه‌های گوناگون نظامی، امنیتی، دفاعی و سایبری در سطوح مختلف سپاه و ستادکل نیروهای مسلح در فرماندهی سپاه پاسداران کردستان فرماندهی قرارگاه‌های سیدالشهدا و نجف اشرف، معاونت عملیات سپاه، فرماندهی نیروی زمینی سپاه، معاونت طرح‌وبرنامه و بودجه و فرماندهی قرارگاه سایبری ستادکل نیروهای مسلح و با مدیریت جهادی و همراهی در اجرای تدابیر فرمانده معزز کل سپاه در ارتقاء سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی سازمانی نیروهای سپاه با تدوین سیاست‌های دفاعی - امنیتی هوشمندانه و نصب‌العین قرار دادن تدابیر و فرامین رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی‌علیه) و فرامین فرمانده معظم کل قوا گامی‌هایی موثر و مقتدرانه در صیانت و حفاظت از کیان جمهوری اسلامی و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی برداشته شود.



از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی سربلندی و توفیق روزافزون درظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه­‌ای (حفظ الله) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم مسیر امامین انقلاب(ره) و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مقاومت را مسئلت مینمایم.»



پیام تبریک سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی رحیم صفوی در پی انتصاب دریادار پاسدار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:



«برادر ارجمند سردار دریادار پاسدار علی عظمایی

فرمانده دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی



سلام‌علیکم



انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بیانگر تعهد و تجارب ارزشمند شما در حوزه‌های نظامی، امنیتی و مدیریتی است را صمیمانه تبریک می‌گویم.



بی تردید با حضور شجاعانه و دلاورانه جنابعالی از دوران نوجوانی و جوانی در دفاع مقدس و جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و سپس در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کوله باری از تجربیات و اندوخته‌های ارزشمند و موثر را در کنار فرمانده با صلابت و اسطوره نیروی دریایی سپاه پاسداران شهید معزز سرلشکر شهید علیرضا تنگسیری فراهم کرده که امروز با اتکا به آن تجربیات بتوانید در ارتقاء سطح آمادگی‌های دفاعی و رزمی سازمان نیروی دریایی سپاه با تدوین سیاست‌های دفاعی - امنیتی هوشمندانه و نصب‌العین قرار دادن تدابیر و فرامین رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی‌علیه) و فرامین فرمانده معظم کل قوا گامی‌های موثر و مقتدرانه‌ای در صیانت دریایی و حفاظت از آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.



از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی سربلندی و توفیق روزافزون درظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه­‌ای (حفظ الله) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم مسیر امامین انقلاب(ره) و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مقاومت را مسئلت مینمایم.»