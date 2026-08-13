سخنگوی دولت:
صدای استاد «ایرج» بخشی از میراث شنیداری ایران است
سخنگوی دولت پیامی در پی درگذشت استاد حسین خواجهامیری در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«صدای استاد «ایرج» بخشی از میراث شنیداری ایران است؛ صدایی که در طول دههها با زندگی و لحظههای چند نسل از ایرانیان همراه شد و جای خود را در حافظه فرهنگی این سرزمین باز کرد.
درگذشت استاد حسین خواجهامیری را به خانواده ایشان، جامعه فرهنگ و هنر و دوستداران موسیقی ایرانی تسلیت میگویم.»