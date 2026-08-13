به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت‌های معیشتی گفت: افزایش اعتبار سبد کالا برای خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید آنها داشته باشد. امروز بخش قابل توجهی از درآمد این خانوارها صرف تهیه مواد غذایی و کالاهای ضروری می‌شود و افزایش قیمت‌ها باعث شده توان خرید آنها روزبه‌روز محدودتر شود.

وی ادامه داد: وقتی اعتبار سبد کالا افزایش پیدا کند، خانواده‌های نیازمند می‌توانند بخش بیشتری از اقلام اساسی مورد نیاز خود را با فشار کمتری تأمین کنند. این موضوع به‌ویژه برای دهک‌های پایین اهمیت دارد، زیرا کوچک‌ترین افزایش قیمت در کالاهای ضروری، بخش قابل توجهی از بودجه ماهانه آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه حمایت معیشتی باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد، اظهار کرد: اگر اعتبار سبد کالا پایین‌تر از هزینه واقعی خرید اقلام ضروری باشد، عملاً بخش زیادی از اثر حمایتی آن از بین می‌رود. بنابراین لازم است میزان اعتبار به شکلی تعیین شود که در زندگی روزمره خانوارهای هدف قابل لمس باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: البته افزایش اعتبار سبد کالا به تنهایی کافی نیست و باید همزمان سیاست‌های مؤثری برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم دنبال شود. هدف این است که حمایت‌های معیشتی در کنار مهار گرانی، امنیت بیشتری برای سفره خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کند.

انتهای پیام/