رفع تصرف ۴۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان در جزیره قشم 

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف ۴۶۶ هزار و ۲۹۲ متر مربع از اراضی ملی و دولتی در مناطق مختلف جزیره قشم خبر داد و با اشاره به تخریب مستحدثات غیرمجاز در این اراضی، تأکید کرد: این ساخت و ساز‌های غیرقانونی شامل «دیوارچینی، پی سنگی و سد و بند خاکی» بوده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را دو هزارو سیصد و سی و یک میلیارد و چهارصد و شصت میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این رفع تصرفات پس از سپری شدن مراحل قانونی و انجام استعلامات مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم و توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی سازمان منطقه آزاد با همکاری فراجا در یک ماه اخیر به مرحله اجرا گذاشته شده است.

قهرمانی در ادامه تصریح کرد: پرونده‌های مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی مطرح و تشکیل شده در مراجع قضایی استان هرمزگان، با جدیت و سرعت رسیدگی می‌شوند و این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: مشارکت و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی امکان برخورد سریع و به موقع با متصرفان غیر قانونی و جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی را فراهم می‌سازد و به همین منظور دستگاه قضایی استان هرمزگان به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌ها در این خصوص است.

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