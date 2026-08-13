خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیستم اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و مصلحت‌اندیشانه، بلای جان کشور شده است

سیستم اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و مصلحت‌اندیشانه، بلای جان کشور شده است
کد خبر : 1825467
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال سیاسی با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی در حاکمیت، تأکید کرد: خبرهای دست‌اول را باید در میان مردم جست‌وجو کرد و سیستم اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی، مصلحت‌اندیشانه و با تأخیر، به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده است؛ مردم را باید محرم دانست.

به گزارش ایلنا، عزت الله ضرغامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

سر‌خدا که عارف‌ سالک به کس نگفت

در حیرتم که باده فروش از کجا شنید

خبرهای دست اول را در کافی شاپ‌ها، قهوه خانه‌ها و آرایشگاه ها،جستجو کنید.

سیستم اطلاع‌رسانی قطره چکانی، مصلحت‌اندیشانه و با تاخیر در حاکمیت، بلای جان کشور شده است.

مردم را محرم بدانیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر