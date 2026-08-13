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سیاسی



سیاست داخلی ۲۲ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۶:۵۹

سیستم اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و مصلحت‌اندیشانه، بلای جان کشور شده است

یک فعال سیاسی با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی در حاکمیت، تأکید کرد: خبرهای دست‌اول را باید در میان مردم جست‌وجو کرد و سیستم اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی، مصلحت‌اندیشانه و با تأخیر، به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده است؛ مردم را باید محرم دانست.