سیستم اطلاعرسانی قطرهچکانی و مصلحتاندیشانه، بلای جان کشور شده است
یک فعال سیاسی با انتقاد از شیوه اطلاعرسانی در حاکمیت، تأکید کرد: خبرهای دستاول را باید در میان مردم جستوجو کرد و سیستم اطلاعرسانی قطرهچکانی، مصلحتاندیشانه و با تأخیر، به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده است؛ مردم را باید محرم دانست.
به گزارش ایلنا، عزت الله ضرغامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
سرخدا که عارف سالک به کس نگفت
در حیرتم که باده فروش از کجا شنید
خبرهای دست اول را در کافی شاپها، قهوه خانهها و آرایشگاه ها،جستجو کنید.
سیستم اطلاعرسانی قطره چکانی، مصلحتاندیشانه و با تاخیر در حاکمیت، بلای جان کشور شده است.
مردم را محرم بدانیم.