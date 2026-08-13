دیدارهای حسین طائب با مراجع و علمای قم + عکس

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین طائب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین، صبح امروز در سفر به شهر مقدس قم ضمن شرکت در مراسم سوگواری شهادت امام رضا (ع) در دفتر آیت الله سبحانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.