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دیدارهای حسین طائب با مراجع و علمای قم + عکس

دیدارهای حسین طائب با مراجع و علمای قم + عکس
کد خبر : 1825461
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حجت الاسلام حسین طائب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز در سفر به شهر مقدس قم با مراجع تقلید و علما دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین طائب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین، صبح امروز در سفر به شهر مقدس قم ضمن شرکت در مراسم سوگواری شهادت امام رضا (ع) در دفتر آیت الله سبحانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی همچنین با آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیت الله خاتمی نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرد.

دیدارهای حسین طائب با مراجع و علمای قم + عکس

دیدارهای حسین طائب با مراجع و علمای قم + عکس

دیدارهای حسین طائب با مراجع و علمای قم + عکس

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