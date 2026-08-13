دیدار معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش با خانواده خلبان شهید کاظمی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، دکتر علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و امیر سرتیپ دوم خلبان افشین سوریایی، فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران، با حضور در منزل شهید سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کردند.

محمودزاده در این دیدار، ضمن تسلیت شهادت خلبان شهید مجید کاظمی، با اشاره به رشادت و شجاعت این شهید و همرزمانش در عملیات بمباران پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر، اظهار کرد: رشادت و شجاعت شهید کاظمی و همرزمان دلاورش در این عملیات، جهان را در شگفتی فرو برد و برای بنده و همکارانم در وزارت آموزش و پرورش، افتخار بزرگی است که همسر این قهرمان ملی، ردای مقدس معلمی بر تن دارد.

وی با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا افزود: صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، بخش مهمی از حماسه‌ای است که فرزندان این مرز و بوم در دفاع از عزت و امنیت کشور رقم زده‌اند و جامعه فرهنگی کشور خود را قدردان این ایثار و فداکاری می‌داند.

در ادامه، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تمجید از حماسه خلبانان پایگاه هوایی شهید دوران در ۱۱ اسفند سال گذشته، اظهار کرد: قهرمانان شجاع کشور، بلافاصله پس از یورش وحشیانه دشمن به خاک ایران اسلامی، درسی فراموش‌نشدنی به آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی دادند که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.

وی افزود: به سهم خود از همسر و خانواده بزرگوار شهید کاظمی که با صبر و استقامت، پشتیبان این قهرمان ملی بودند، قدردانی می‌کنم.

همچنین امیر سرتیپ دوم سوریایی، ضمن قدردانی از حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و دیگر مهمانان در منزل شهید کاظمی، از این شهید دلیر و همرزمان ایشان، به عنوان پرچمداران امنیت آسمان ایران اسلامی یاد کرد و گفت: امروز به برکت قهرمانانی همچون شهید کاظمی و دیگر شهدای اقتدار و امنیت کشور، با عزت و سربلندی روی پای خود ایستاده‌ایم و به فضل الهی، دشمن در برابر چشم جهانیان خوار و رسوا شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش و جایگاه خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه همسران شهدا، خاطرنشان کرد: اگر امروز توانسته‌ایم در برابر ابرقدرت‌های استکباری ایستادگی و مبارزه کنیم، بخش مهمی از این عزت و اقتدار، مرهون فداکاری، صبر و ایثار همسران و خانواده‌های عزیز شهداست.