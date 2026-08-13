تسلیت سید محمد خاتمی در پی درگذشت حسین خواجه امیری

به گزارش ایلنا، متن این پیام بدین شرح است:

به نام خدا

هنرمند توانا جناب آقای احسان خواجه امیری

درگذشت هنرمند نامدار جناب حسین خواجه امیری پدر گرامی تان را به شما و همه بستگان داغدار تسلیت می گویم و برای شما که ایران و عظمت آن را پاس می دارید و برای ایران عزیز می خوانید آرزوی کامروائی می کنم.

روان آن درگذشته محترم شاد و تندرستی و شکیبایی بازماندگان افزون باد!

با احترام

سید محمد خاتمی

1405/5/21



