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تسلیت سید محمد خاتمی در پی درگذشت حسین خواجه امیری

تسلیت سید محمد خاتمی در پی درگذشت حسین خواجه امیری
کد خبر : 1825447
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حجت الاسلام سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در پیامی درگذشت حسین خواجه امیری (ایرج) خواننده سرشناس کشورمان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام بدین شرح است:

به نام خدا

هنرمند توانا جناب آقای احسان خواجه امیری

درگذشت هنرمند نامدار جناب حسین خواجه امیری پدر گرامی تان را به شما و همه بستگان داغدار تسلیت می گویم و برای شما که ایران و عظمت آن را پاس می دارید و برای ایران عزیز می خوانید آرزوی کامروائی می کنم.

روان آن درگذشته محترم شاد و تندرستی و شکیبایی بازماندگان افزون باد!

با احترام

سید محمد خاتمی

1405/5/21

تسلیت سید محمد خاتمی در پی درگذشت حسین خواجه امیری

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