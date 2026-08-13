به گزارش ایلنا، حجت الاسلام رحیمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات کل کشور در مراسم یادواره ۱۱ شهید روستای خشکچال که با حضور بازی وند معاون وزیر راه و شهرسازی، نوروزی استاندار قزوین، تعدادی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان قزوین و همچنین قشر‌های مختلف مردم در مسجد جامع این روستا برگزار شد گفت: با رهبری امامین انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان نگاه ملت‌های جهان نسبت به ایران متفاوت شده است.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات کشور افزود: ترامپ جنایتکار اگر می‌توانست انقلاب اسلامی را شکست دهد هیچ وقت به مذاکره، گفت‌و‌گو و دیپلماسی با ایران روی نمی‌آورد فِلذا این اقتدار امروز کشور مرهون خون شهداست.

وی با تسلیت رحلت و شهادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، حضرت امام حسن مجتبی و حضرت، اما رضا علیهم السلام اضافه کرد؛ مهمترین دغدغه و رسالت امامان معصوم علیهم السلام رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم بود.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی گفت: امروز مهمترین مسائل و موضوعات مردم دغدغه اقتصادی است واگر مسئولان کشور خود را پیرو امامان معصوم علیهم السلام می‌دانند علی رغم جنگ و تحریم، باید معیشت مردم را ساماندهی کنند.

نوذری استاندار قزوین هم در این مراسم گفت: در هفته دولت ۵۵ همت طرح و پروژه در مناطق مختلف استان به بهره برداری می‌رسد که یکی از مهمترین آنها واگذاری سه هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن است که به متقاضیان این طرح واگذار خواهد شد.

استاندار قزوین افزود: یکی از مهمترین هدف‌های این سفر به الموت آشنایی و بررسی میدانی مسائل و این منطقه است که با ثبت جهانی قله الموت باید زیرساخت‌های آن هم فراهم شود که در همین راستا بزودی ساخت هتل پنج ستاره در منطقه الموت آغاز خواهد شد.

وی افزود: طرح‌های جامع به منظور رشد و توسعه منطقه الموت در دستور کار قرار گرفته است که یکی از مهمترین آنها ایجاد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی است.

سردار رفیعی اتانی فرمانده سپاه صاحب الامر استان نیز در این مراسم گفت: منطقه الموت زادگاه اندیشمندان، علما و نخبگان است که در راس همه آنها شهدا قرار دارند.

بازی وند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور هم در این مراسم قول تامین اعتبار آسفالت راه روستا‌های خشکچال و توان را داد که مقرر گردید کار آسفالت راه این دو روستا‌ها از هفته آینده آغاز شود.