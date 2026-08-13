به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

ایالات متحده مدت‌هاست که به دلیل ضعف اطلاعاتی، دچار اشتباهات محاسباتی مکرر می‌شود. جنگ علیه ایران نمونه‌ای روشن از آن است. اکنون نیز در قبال تنگه هرمز، مرتکب اشتباه محاسباتی حتی بزرگ‌تری شده است.

بدتر از اخبار جعلی، اطلاعات جعلی است. مراقب باشید.

الله بزرگ است، بزرگ‌تر از هر قدرتی بر روی زمین. ما بر الله توکل داریم.

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