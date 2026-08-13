در بیانیه وزارت خارجه مطرح شد؛
سرکرده باند جنایتکار و مافیای حاکم بر اراضی اشغالی در جایگاهی نیست که درباره تشکیل دولت مستقل فلسطینی اظهارنظر کند
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای، اظهارات نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره تعلق همیشگی بلندیهای جولان سوریه به این رژیم و نفی کشور مستقل فلسطین را بهشدت محکوم کرد و با تأکید بر اینکه جولان بخش جداییناپذیر سرزمین سوریه و فلسطین متعلق به مردم فلسطین است، اقدامات توسعهطلبانه و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی را مغایر با اصول حقوق بینالملل دانست.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه بیانیهای نسبت به شرارتهای رژیم صهیونیستی منتشر کرد که به شرح زیر است
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص ادامه شرارتهای توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و سوریه
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لفاظیهای نخستوزیر جنایتپیشه رژیم صهیونیستی مبنی بر تعلق همیشگی بلندیهای جولان سوریه به این رژیم و نیز نفی کشور مستقل فلسطین را به شدت محکوم میکند.
اساساً سرکرده باند جنایتکار و مافیای حاکم بر سرزمین اشغالشده فلسطین در جایگاهی نیست که راجع به تشکیل دولت مستقل فلسطینی اظهارنظر کند چراکه سرزمین فلسطین متعلق به مردم فلسطین است و توهمات نژادپرستانه رژیم نسلکش صهیونیستی نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد. علاوه بر این، بلندیهای جولان بخشی جداییناپذیر از سرزمین سوریه است و جاحطلبیهای استعماری یک موجودیت غاصب و اشغالگر نمیتواند واقعیتهای حقوقی و تاریخی آن را تغییر دهد.
در همین چارچوب، اقدام اخیر دولت کلمبیا در تأیید حاکمیت رژیم صهیونیستی بر منطقه اشغالی جولان کاملاً مردود و محکوم بوده و نقض آشکار اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتها به شمار میآید. چنین اقدامی با اصل شناختهشده حقوق بینالملل مبنی بر منع شناسایی آثار ناشی از اقدامات غیرقانونی نیز در تعارض است و مسئولیت بینالمللی دولت کلمبیا را به دنبال دارد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر تعهد قانونی، اخلاقی و انسانی همه دولتها بهویژه کشورهای اسلامی، برای کمک به ملت فلسطین جهت احقاق حق تعیین سرنوشت و رهایی از شر اشغالگری، آپارتاید و استعمار رژیم صهیونیستی، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل برای توقف اشغالگری و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه را خاطرنشان میکند.
موضوع فلسطین همچنان مهمترین مسأله انسانی و اخلاقی دنیای معاصر است که از سال ۱۹۴۸ با تشکیل یک رژیم موجودیت جعلی در سرزمین تاریخی فلسطین شروع شد و با توسعهطلبی آن موجب ناآرامش کل منطقه و جهان گردیده است. بدون تردید، حمایت همهجانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و کانادا از رژیم نسلکش صهیونیستی عامل اصلی بیکیفرمانی آن و موجب استمرار و تشدید توسعهطلبی و جنایات آن در منطقه بوده است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مجدد بر موضع اصولی خود در حمایت از مبارزه مشروع ملت فلسطین برای آزادی سرزمینشان از اشغال، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری، تحقق حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، هرگونه اقدام برای سادهسازی و به حاشیه راندن موضوع فلسطین را شدیداً محکوم میکند.