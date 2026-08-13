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طائب: تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت ایران است

طائب: تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت ایران است
کد خبر : 1825397
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رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: آمریکایی‌ها می‌خواستند قاعده محبوبیت انقلاب در منطقه را با جنگ جدید در تنگه هرمز بهم بزنند، اما بازهم از ایرانی که می‌گفتند نه نیروی دریایی دارد نه هوایی، شکست خوردند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز برای دیدار با مراجع تقلید شیعیان و علما به شهر مقدس قم سفر کرده است.

وی در دیدار با آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: در آیین باشکوه تشییع قائد شهید در عراق، با حضور گسترده مردم عراق قدرت منطقه‌ای ما به نمایش گذاشته شد.

طائب اضافه کرد: آمریکایی‌ها قدرت انقلاب اسلامی را در این مراسم تشییع مشاهده کردند و عراقی‌ها هم اعلام کردند که فکر نمی‌کردیم این همه جمعیت در این مراسم حضور پیدا کند.

رئیس سازمان بسیج گفت: دشمنان متوجه شدند که این محبوب بودن یک فرد در بین ملتش و ملت‌های منطقه را نمی‌توانند با هیچ قاعده‌ای محاسبه کنند که این محبوبیت برای جهان به خوبی به نمایش گذاشته شد.

وی عنوان کرد: برای اینکه این قاعده‌ها را بهم بزنند مجددا یک جنگ دیگری در تنگه هرمز به راه انداختند و به دنبال تعرض جدیدی بودند اما به لطف خدا آمریکایی‌هایی که اعلام می‌کنند ایرانی‌ها نه نیروی هوایی دارد نه نیروی دریایی، بازهم با شکست مواجه شدند.

طائب گفت: امروز می‌بینید که تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد و کشور ما در کمال امنیت به مسیر خودش ادامه می‌دهد.

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