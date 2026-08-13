اشاره به «صلح» در قرآن، پیرامون دعواهای خانوادگی است و ربطی به «جنگ« ندارد!

به گزارش ایلنا، آیت الله سید احمد خاتمی در مراسم دهه آخر ماه صفر که در مسجد صادقیه این شهر برگزار شد، اظهار داشت: قدرت، صلابت و عزت ایران گوشه ای از معجزات آشکارحضرت فاطمه (س) است.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه شکوه انقلاب اسلامی ایران وام دارحضرت فاطمه (س) است گفت: اعتبار این نظام از اعتبار حضرت فاطمه(س) است و اگر در مسیر امام خمینی (ره) صاحب قدم هستیم کار حضرت فاطمه(س) است.

عضومجلس خبرگان رهبری به عوامل موفقیت پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و ادامه داد: رفتار پیامبراکرم(ص) مهمترین عامل موفقیت ایشان بود.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه کسانی که حضرت علی (ع) را در جایگاه خودش قرار ندادند فرصت سوزی کردند، ابراز کرد: حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید این افراد اگر اجازه می دادند کارم را انجام دهم، خیلی چیزها را عوض می کردم اما فرصت سوزی کردند.

امام جمعه موقت تهران، ماجرای مشروطیت را مصداق بارز فرصت سوزی دانست و یادآور شد: علما و مرحوم آخوند خراسانی در جریان مشروطیت وارد میدان شدند تا با استبداد مبارزه کنند اما غرب زده ها با قبضه کردن مشروطیت مانع شدند و حاصل مشروطیت رضا خان قلدر و پسر خبیث او شد.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه امام حسن مجتبی (ع) بحران را تبدیل به فرصت کرد، گفت: برای امام حسن(ع)، زمینه قیام فراهم نبود چرا که ترکیب لشگر امام حسن(ع) ترکیب خسته و به هم ریخته ای بود.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه عده ای استفاده ابزاری از قرآن در رابطه صلح می کنند درحالی که صلح در قرآن پیرامون دعواهای خانوادگی است، گفت: صلح در دعواهای خانوادگی قرآن ربطی به جنگ ندارد، لذا این استفاده ابزاری از قرآن است.

آیت الله خاتمی، با بیان اینکه آمریکا هیچگاه در پی صلح با ایران نبوده بلکه درپی تسلیم ایران است، تأکید کرد: ترامپ به صراحت گفته تنها راه، تسیلم ایران است، ملت ایران نیز در مقابل هیهات من الذله را تنها راه می داند، پس می‌گوییم ترامپ آرزوی تسلیم شدن ایران را به گور خواهد برد.

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