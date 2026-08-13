حمایت از کشاورزان تامین کننده امنیت غذایی در شرایط جنگی است

به گزارش ایلنا، احد آزادی‌خواه با اشاره به بررسی راهکارهای امهال وام‌های کشاورزان گفت: با توجه به اینکه کشور در شرایط ویژه قرار دارد و از سوی دیگر بخشی از کشاورزان در مناطق مختلف با مشکلاتی همچون آفات و سایر خسارت‌های طبیعی مواجه شده‌اند، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم ملایر در مجلس با بیان اینکه امهال تسهیلات کشاورزان نیازمند فراهم شدن مقدمات قانونی و مالی است، تصریح کرد: بانک کشاورزی همواره رویکرد حمایتی نسبت به کشاورزان داشته است، اما اجرای این موضوع مستلزم آن است که دولت اختیار لازم را به بانک اعطا کند و سازمان برنامه و بودجه نیز منابع و خسارت‌های ناشی از این تصمیم را جبران کند.

آزادی‌خواه ادامه داد: اگر این پشتوانه از سوی دولت فراهم شود، بانک کشاورزی می‌تواند با امهال وام‌هایی که موعد بازپرداخت آنها فرا رسیده، از کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی حمایت مؤثری به عمل آورد.

وی با اشاره به نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: امروز خرید تضمینی گندم با حجم قابل توجهی در حال انجام است و این نشان‌دهنده تلاش گسترده کشاورزان برای تأمین نیازهای اساسی کشور است؛ بنابراین این قشر باید متناسب با نقش مهمی که در تولید و امنیت غذایی دارند، مورد حمایت قرار گیرند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: حمایت از کشاورزان در شرایط فعلی، حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی کشور است و انتظار می‌رود دولت با فراهم کردن بسترهای لازم، این مطالبه را هرچه سریع‌تر، بیشتر عملیاتی کند.

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