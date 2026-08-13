به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در نشست علاءالدبن رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با مدیران مسئول و مدیران عامل خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های رسمی که با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت برگزار شد، با تشکر از تلاش فعالان رسانه‌ای در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: نقش رسانه به عنوان ستون اصلی انعکاس، روایتگری و اطلاع‌رسانی، به‌ویژه در زمان بحران‌ها، آشکارتر و مؤثرتر می‌شود.

وی افزود: رسانه‌های کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه توانستند تبلیغات و جنگ روانی ایجادشده از سوی ترامپ، نتانیاهو و همراهان آنها را نه‌تنها خنثی کنند، بلکه این جنگ روانی را به سمت طرف مقابل برگردانند.

حضرتی ادامه داد: امروز آنها با یک «بحران روایت» مواجه‌اند؛ اینکه چرا این جنگ را آغاز کردند، فلسفه شروع آن چه بود و چه دستاوردی برای ترامپ، نتانیاهو و همراهان آنها در منطقه ایجاد کرد. آنها برای این پرسش‌ها نتوانسته‌اند روایت قابل قبولی ارائه کنند و این اتفاق، نتیجه کار بزرگی است که رسانه‌های کشور انجام دادند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به نقش رسانه‌های مکتوب، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، فعالان رسانه‌ای، نویسندگان، هنرمندان، سینما، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی در جریان جنگ، گفت: هر کسی هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام داد و همه وارد میدان شدند و مأموریت روایتگری خود را به خوبی انجام دادند.

وی تصریح کرد: دشمن تلاش داشت با ایجاد شکاف، اختلاف و مطالبات جدید، جامعه را متکثر و دچار بحران کند و زمینه شکل‌گیری شورش‌های اجتماعی را فراهم آورد، اما این جنگ روانی به خود آنها بازگشت و امروز خودشان با پیامدهای آن مواجه‌اند.

حضرتی همچنین از نقش رسانه‌ها در به تصویر کشیدن اقتدار نیروهای نظامی، مدیریت دولت و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی کشور قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها توانستند قدرت و اقتدار نیروهای نظامی و همچنین مدیریت دولت را با تولیدات مختلف، گفت‌وگوها، تصاویر و روایت‌های رسانه‌ای به خوبی به جامعه منتقل کنند.

اصلاح نظام اداری؛ مقابله با دیوار سنگین دیوان‌سالاری

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در اصلاح نظام اداری، گفت: دکتر پزشکیان به مثابه یک طبیب حاذق، مسائل و ریشه‌های مشکلات جامعه را مورد توجه قرار داده است.

حضرتی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های آماری و اقتصادی کشور، یکی از ریشه‌های فساد و ناکارآمدی نظام اداری را دیوان‌سالاری دانست و گفت: در سطح عالی دولت‌ها، اهداف خوبی تدوین و برنامه‌های خوبی تصویب می‌شود، اما وقتی این برنامه‌ها به سطوح پایین‌تر می‌رسند، با یک دیوار سنگین و بتنی به نام دیوان‌سالاری مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به سند ارائه‌شده از سوی علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به مدیران رسانه‌ها اظهار کرد: این سند برای یک روزنامه‌نگار، سند مهمی است. اگر من جای مدیران رسانه بودم، با آقای رفیع‌زاده قرار می‌گذاشتم و درباره تک‌تک موارد مطرح‌شده در این سند گفت‌وگو می‌کردم.

حضرتی با بیان اینکه اصلاح دیوان‌سالاری یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، افزود: نمی‌توان گفت این دیوار به طور کامل از بین رفته است، اما اقدامات انجام‌شده توانسته بخشی از این دیوار سنگین را بتراشد. برای از بین بردن کامل این ساختار، علاوه بر دولت الکترونیک، به هوشمندسازی و حرکت به سمت دولت هوشمند نیاز داریم.

وی تعداد اقدامات و طرح‌های انجام‌شده در حوزه اصلاح نظام اداری را بیش از ۲۰ مورد عنوان کرد و گفت: مهم این است که این اقدامات فقط در حد سخنرانی و بیان ایده باقی نمانده و مستند شده است و اسناد و مدارک آن نیز وجود دارد. اینها نتیجه دو سال کار آقای رفیع‌زاده و دولت آقای پزشکیان در حوزه اداری است.