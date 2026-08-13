عراقچی: فرانسه از موعظه کردن جهانیان دست بردارد

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی صبح پنج شنبه در شبکه ایکس و در پاسخ به ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت: کشور‌هایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره «حقوق بشر» و قوانین بین‌المللی دست بردارند. این یک ریاکاری آشکار و شرم‌آور است. حمایت شما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه، و حملات تجاوزکارانه به ایران، هرگونه برتری اخلاقی را که تصور می‌کردید دارید، از بین برده است.