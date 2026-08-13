فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سفر وزیر کشور پاکستان به ایران و اینکه آیا وی حامل پیامی از سوی آمریکا بوده است، گفت: رفت‌وآمد و تردد مقامات پاکستانی به ایران و آمریکا امر طبیعی است؛ به لحاظ اینکه علاوه بر مسائل دوجانبه‌ای که با ایران دارند، پاکستانی‌ها بحث توافق‌نامه را هم دنبال می‌کنند و محور اصلی کشور میانجی، پاکستان است. البته قطر و برخی کشورهای دیگر هم به هر حال تلاش‌هایی انجام می‌دهند، اما در راستای کاری که پاکستان انجام دهد.

وی افزود: برای پاکستان هم این موضوع بسیار سنگین تمام شد که ترامپ به تعهد خود عمل نکرد. توافق‌نامه ۱۴ بندی برای پاکستانی‌ها سنگین تمام شد و یک نوع توهین محسوب می‌شد. از روز اولی که ترامپ توافق‌نامه را کمرنگ کرد و اجرا نکرد و حمله به ایران انجام داد و ایران پاسخ سنگینی به آن داد، پاکستانی‌ها ناامید نشدند و مرتب پیگیر بودند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ایران صراحتاً اعلام کرد که اگر آمریکا به شروطی که ایران مشخص کرده بود و بر اساس توافق‌نامه به آن‌ها اشاره شده بود، بازگردد، آن موقع پاکستان می‌تواند به ایران بگوید که دوباره به موضوع مذاکره برگردید؛ درحالیکه از دید ما، مذاکره و خروجی آن توافق‌نامه بوده و چیز جدید دیگری مطرح نیست.

مالکی تصریح کرد: برای همین منظور، وزیر کشور پاکستان هم به ایران سفر کرد تا بعد از سفرهایی که به آمریکا داشتند، به ایران اطلاع دهند که به هر حال آیا آمریکایی‌ها شروط ایران را پذیرفته‌اند یا خیر. من احساس می‌کنم که تلاش پاکستانی‌ها به نوعی به نتیجه منجر می‌شود.

وی درباره احتمال طرح موضوع پیمان مکه در دیدار مقامات پاکستانی با مسئولان ایرانی نیز گفت: این موضوع طبیعی است که از ناحیه ایران، قضیه مهمی تلقی می‌شود و این چهار کشور هم به نوعی می‌خواهند به ایران برسانند که ما این پیمان را خطری برای جمهوری اسلامی ایران تلقی نخواهیم کرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: ما این پیمان را هم مانند بسیاری از پیمان‌های دیگر نمی‌توانیم کارساز بدانیم. این پیمان در واقع یک مانور سیاسی بود که این چهار کشور کنار هم نشستند و انجام دادند، ولی ایران گارد خود را در این مورد گرفت.

مالکی در پاسخ به این پرسش که علت اتخاذ چنین موضعی از سوی ایران چیست، گفت: شما حساب کنید ایران و پاکستان و عربستان مدت‌هاست که با هم پیمان دارند، ولی در حملاتی که به جاهای مختلف به عربستان، خصوصاً از ناحیه یمنی‌ها، صورت گرفته است، هیچ‌گاه پاکستان ورود پیدا نکرد. حتی به جنگ با یمن هم ورود پیدا نکرد. معمولاً این‌ها جدی تلقی نمی‌شود.

وی در پایان گفت: این موضوع قطعاً، خصوصاً در ملاقات آقای نقوی با آقای عراقچی، مطرح شده و آقای عراقچی نگرانی خود را اعلام کرده و آن‌ها هم شاید پیش‌دستی کنند و پاکستانی‌ها زودتر مطرح کنند که ما این پیمان را خطری برای جمهوری اسلامی ایران نخواهیم دانست.

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