جوادیحصار در گفتوگو با ایلنا:
کسی که دلش برای نظام و انقلاب میسوزد بذر نفاق و دودستگی در کشور نمیپاشد
یک فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به برخی اظهارنظرها از سوی افراد تندرو و تریبون دار که موجب ایجاد دوگانگی و شقاق در جامعه میشود، گفت: بعید است کسی دلش برای مردم بسوزد، دلش به حال وطن بسوزد، دلش برای امنیت کشور بتپد و در این شرایط خاص طوری حرف بزند که بذر دوگانگی و نفاق و دودستگی در کشور بپاشد.
محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه برخی افراد تریبوندار با بیان اظهاراتی باعث التهاب در جامعه شده و دوقطبی در جامعه ایجاد میکنند، گفت: افرادی که این مباحث را مطرح میکنند، اولاً که در دلسوزی و اعتقادشان به پایداری میهن و رفاه عمومی و امنیت خاطر شهروندان باید به طور جدی تردید و تشکیک کرد.
وی ادامه داد: بعید است کسی دلش برای مردم بسوزد، دلش به حال وطن بسوزد، دلش برای امنیت کشور بتپد و در این شرایط خاص این حرفها را بزند که بذر دوگانگی و نفاق و دودستگی در کشور بپاشد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تصریح کرد: بحث دوم این است که این افراد اگر از مسیر نسبت دادن خودشان به رهبری و حاکمیت میخواهند برای حرفهای خودشان مشروعیت درست کنند و مقبولیت خلق کنند، در نزد افکار عمومی تلاششان تلاش بیحاصلی خواهد بود و مردم و حتی دلسوزان داخل حاکمیت و نظام اینها را به رسمیت نمیشناسند و نسبتی هم اگر وجود داشته باشد، آن نسبت را نسبتی تأییدکننده برای نظام و کشور تلقی نخواهند کرد.
جوادی حصار گفت: «پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد.» اگر این افراد نسبتی هم سببی یا نسبی با ارکان قدرت کشور داشتند، آن نسبت مادامی که در جهت امنیت کشور باشد، مقبول و پسندیده است؛ یعنی اگر در جهت امنیت کشور به کار گرفته شود، مقبول و پسندیده است. اگر بخواهد برخلاف امنیت کشور آن را به کار بگیرند، نهتنها حسنی برای آنها ندارد که زشتی و قبیح بودنش بیشتر است.
وی با بیان اینکه «حسنات الابرار، سیئات المقربین» گفت: یعنی مقربان به درگاه، چه درگاه الهی، چه درگاه حاکمیت، اگر همان کاری را کنند که آزادگان و احرار انجام میدهند، از آنها پذیرفته نیست؛ میگویند شما باید خیلی بیشتر از این رعایت کنید. به طور نمونه پیامبر وقتی ازدواج کرد، زنان پیامبر چون مقرب درگاه پیامبر بودند و نسبتی با پیغمبر برایشان ایجاد شد، دیگر حتی بعد از پیامبر اجازه ازدواج نداشتند. گفتند اگر حتی کار مشروع و قانونی را بخواهید انجام بدهد، برای شما گناه تلقی میشود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اینها که خودشان را به رهبری و به دستگاه حاکمیت منصوب میکنند و به حسن و حسین و بالا و پایین مملکت خودشان را وصل میکنند تا حرف بزنند و بعد برای سندیت حرفشان خودشان را قوم و خویش رهبری و امام امت و حاکمیت جا میزنند، اگر سندیتی برای حرفشان وجود نداشته باشد، دو پول سیاه هم حرفشان اعتبار و ارزشی ندارد، نه نزد مردم، نه نزد حاکمان خادم مردم.
حاکمیت در برابر همه مردم مسئول است؛ نه فقط در برابر حزباللهیها
جوادی حصار درباره اینکه از تریبونهای مختلفی مثل نماز جمعه یا مجلس، در این شرایط که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، موضوعاتی مثل حجاب را دوباره مطرح میکنند، آیا طرح دوباره این موضوعات در شرایطی که کشور همچنان نیاز به همبستگی ملی دارد میتواند موجب برهم زدن آرامش و امنیت اجتماعی شود، گفت: به نظر من حاکمیت باید عادلانه برخورد کند. عدالت از هر چیزی برای حاکمیت زیبندهتر است. حاکمیت باید عادلانه برخورد کند؛ نه آنها را از حقی که به خاطر زحماتشان و تلاشهایشان در عرصههای اجتماعی و سیاسی داشتند محروم کند و نه به خاطر داشتن آن حق، آنها را برای محروم کردن مردم از حقوق فردی و انسانی و اجتماعی خودشان محق بداند و اجازه بدهد که آنها هم به خاطر حقی که دارند، حقوق دیگران را ضایع کنند.
وی تاکید کرد: حاکمیت در برابر همه مردم مسئول است و نه فقط در برابر مسلمانان، مؤمنان و حزباللهیها. حاکمیت در برابر همه شهروندان و در برابر امنیت خاطر و رفاه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آنها مسئول است و باید در این حوزه عادلانه برخورد کند. در این باره هم با توجه به فهم بالایی که از مردم ایران سراغ داریم و درک عمیقی که مردم از مطالبات این جریانهای خودنظامپندار و خویشحقمدار دارند، به نظر من خیلی نباید نگران این مسائل بود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: وقتی که مردم به فرمایشاتی که آقایان دارند گوش میدهند، میبینند که مثلاً با آقای قالیبافی که این همه فضایل نظامی، امنیتی، سیاسی دارد چطور رفتار میکنند و او یا آقای پزشکیان را هم میزنند و آنها را مانع تحقق اهداف انقلاب و نظام و آرمانهای نظام معرفی میکنند و معلوم است که اینها فهم درستی از مصالح کشور ندارند و مردم وقتی میبینند متوجه هستند که هر حرفی از سوی اینها گفته میشود هم ارزشی ندارد.