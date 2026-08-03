ابراهیمپور:
جلسات شورای هماهنگی ابزاری برای اداره کارآمد مجلس است
عضو هیئت رئیسه مجلس هرگونه تلقی جلسات شورای هماهنگی مجلس به عنوان گردهماییهای تبلیغاتی را ناشی از برداشت نادرست از ماهیت این جلسات دانست و گفت: برگزاری این نشستهای مدیریتی در چارچوب اختیارات قانونی رئیس مجلس برای اولویتبندی امور بهویژه در شرایط جنگ و ارتقای کارآمدی پارلمان است.
به گزارش ایلنا،فرشاد ابراهیمپور با اشاره به برگزاری نشست شورای هماهنگی مجلس طی برنامهریزی صورت گرفته، گفت: این جلسات در سطح هیأت رئیسه، رؤسای کمیسیونهای تخصصی، رؤسای مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات بوده و یکی از ابزارهای ضروری و طبیعی برای اداره کارآمد مجلس شورای اسلامی است. مجلس نهادی پیچیده با دهها کمیسیون تخصصی و صدها نماینده است؛ بدون هماهنگی مستمر میان ارکان مدیریتی آن، امکان برنامهریزی منظم جلسات صحن، تعیین اولویتهای تقنینی و نظارتی و پاسخگویی بهموقع به نیازهای کشور وجود ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۱ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس موظف به «اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس» است، اظهار کرد: همچنین هیأت رئیسه بر اساس مواد مربوطه، مسئولیت نظارت بر امور سازمانی مجلس، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی، بررسی و حلوفصل مسائل و مشکلات کمیسیونها و شعب را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: این اختیارات مدیریتی به رئیس و هیأت رئیسه اجازه میدهد برای هماهنگی عملیاتی، جلسات کاری و مشورتی با رؤسای کمیسیونها و نهادهای وابسته برگزار کنند. ضرورتی ندارد که عنوان هر جلسه هماهنگی یا مشورتی بهصورت صریح در آییننامه ذکر شده باشد؛ آییننامه چارچوب کلی اختیارات را مشخص میکند، نه اینکه تمام ابزارهای اجرایی مدیریت داخلی را فهرست کند. اصل ۶۶ قانون اساسی نیز تعیین امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس را به آییننامه داخلی سپرده است.
ابراهیم پور در ادامه با بیان اینکه جلسات شورای هماهنگی، جلسه داخلی و مدیریتی بوده و جلسه رسمی صحن علنی یا کمیسیون نیست که نیازمند حضور همه نمایندگان یا تصویب مصوبه الزامآور باشد، اظهار داشت: هیچ مصوبه تقنینی یا تصمیم عجیب و غریبی در آن اتخاذ نشده که حضور یا رأی همه نمایندگان را ایجاب کند. هدف اصلی جلسه، بررسی آخرین وضعیت تشکیل و استمرار جلسات صحن و کمیسیونها و تعیین مأموریتها بر اساس اولویتهای کشور در شرایط پس از جنگ بوده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: طبق گزارش رسمی سخنگوی هیأت رئیسه، در این نشست گزارشهایی از مسائل جاری کشور دریافت و بررسی و بر لزوم برگزاری منظم جلسات صحن و کمیسیونها تأکید شد همچنین موضوعاتی چون معیشت مردم از جمله در حوزه های کشاورزی، نهادههای دامی، سوخت و انرژی، بازسازی، تأمین دارو، مسائل آموزش و مدارس، نیروهای مسلح و امور سیاست داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت تا کمیسیونها با قوت این اولویتها را پیگیری کنند. این دقیقاً همان کارکرد مدیریتی و هماهنگی است که برای کارآمدی مجلس در شرایط خاص کشور ضروری است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقایسه این جلسه هماهنگی داخلی با نهادهایی مثل مجلس سنا در رژیم گذشته یا تلقی آن به عنوان «گردهمایی تبلیغاتی»، ناشی از برداشت نادرست از ماهیت آن است. مجلس برای انجام وظایف تقنینی و نظارتی خود نیاز به ابزارهای هماهنگی داخلی دارد و رئیس مجلس در چارچوب اختیارات قانونی خود میتواند چنین نشستهایی را برگزار کند. این کار نه تنها خلاف آییننامه نیست، بلکه عین اجرای مسئولیت اداره امور مجلس است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: هر نمایندهای حق دارد نقد و نظر خود را بیان کند، اما نباید ماهیت جلسات مدیریتی را با جلسات رسمی قانونگذاری یکی دانست. هدف این نشستها تقویت کارآمدی مجلس برای خدمت به مردم و تحقق اولویتهای ملی است.