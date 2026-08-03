معینی آرانی:
ضرورت تسریع در تدوین و تصویب قانون جامع مدیریت تنگه هرمز
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه استراتژیک تنگه هرمز، بر لزوم تدوین و تصویب قانون جامع برای مدیریت همهجانبه این گذرگاه راهبردی در ابعاد اقتصادی، امنیتی و دفاعی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا،مصطفی معینی آرانی با اشاره به مباحث مطرح شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی ابعاد گوناگون تنگه هرمز، گفت: با توجه به تشریح دقیق ابعاد اقتصادی، امنیتی و دفاعی این گذرگاه راهبردی توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی، ضرورت تدوین یک قانون جامع برای مدیریت همهجانبه تنگه هرمز بیش از پیش احساس میشود.
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی افزود: برای فراهم شدن زمینه مدیریت بهینه این منطقه استراتژیک، باید محورهای اقتصادی، امنیتی و دفاعی به صورت همزمان و متوازن در قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم صیانت از منافع ملی و حمایت از امنیت منطقهای، تصریح کرد: قانونگذاری جامع با رویکرد ایجاد هماهنگی میان تمامی دستگاههای ذیربط و همچنین توجه ویژه به حوزه تولید و تجارت دریامحور، یک ضرورت انکارناپذیر است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با برجسته کردن اهمیت نقش مطالبهگری مجلس شورای اسلامی در تدوین راهبردهای عملی برای مدیریت تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: تسریع در روند بررسی و تصویب این قانون جامع در دستور کار مجلس، گامی مهم در راستای تأمین منافع ملی و تثبیت جایگاه ژئوپلیتیک کشور خواهد بود.