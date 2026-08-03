عارف:
فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیممآبانه اصلاح نمیشود
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بازمعماری فرهنگی در کشور، گفت: مسائل فرهنگی با بخشنامه، دستورالعمل و نگاه قیممآبانه حل نمیشود و رویکردهای دستوری، جوانان را از ارزشها دور میکند. وی همزمان دستور داد برنامه راهبردی فرهنگی دولت برای دو سال آینده با محوریت اعتلای دین، فرهنگ و ارزشهای اسلام ایرانی تدوین شود و بر آسیبشناسی سیاستهای فرهنگی گذشته تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه ترسیم برنامه دو ساله دولت در امور فرهنگی، با اشاره به روند برگزاری مراسم اربعین، اظهار کرد: همکاری و همدلی میان دولت و ملت ایران و عراق در برگزاری این مراسم، یکی از برکات شهادت «امام شهید» بهعنوان رهبر امت اسلامی است و میتواند الگویی برای روابط میان کشورهای اسلامی باشد. وی افزود: نباید اجازه داد دشمن با ایجاد تفرقه، در صفوف امت اسلامی نفوذ کند.
وی دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را جنگی فرهنگی و تمدنی دانست و گفت: اقدامات دشمن، بیش از هر چیز، بیریشگی تمدن غرب را آشکار کرد و نشان داد هدف آنها صرفاً تقابل نظامی نیست، بلکه هویت فرهنگی و تمدنی ایران را نشانه گرفتهاند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تقویت انسجام ملی در دو سال اخیر، اظهار کرد: مردم ایران حول محور نظام و ولایت فقیه به انسجام رسیدند و در کنار مسئولیتهای اقتصادی دولت، از جمله کنترل تورم، تأمین کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم، نباید از مسئولیتهای فرهنگی غفلت کرد. انقلاب اسلامی بر پایه نگاه فرهنگی شکل گرفته است، اما در این حوزه غفلتهایی صورت گرفته و گاه برخی افراد یا نهادها خود را تجسم کامل نگاه اسلامی دانستهاند که نتیجه آن شکلگیری نگاه قیممآبانه بوده است.
عارف تصریح کرد: مسائل فرهنگی با بخشنامه، دستورالعمل و نگاه قیممآبانه پیش نمیرود. تحولات دو سال اخیر، با وجود همه هزینهها، ظرفیت فرهنگی و معنوی جامعه را آشکار کرد و نسل جوان و نوجوان، برخلاف برخی تصورها، همانند نسل نخست انقلاب عملکردی درخشان از خود نشان داد و ثابت کرد از ارزشهای دینی و ملی فاصله نگرفته است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای فرهنگی، گفت: در این نهادها شاهد اقدامات تکراری و سلیقهای هستیم و تا زمانی که با ابزارهای دستوری به مسائل فرهنگی نگاه شود، نمیتوان انتظار نتایج مطلوب داشت.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی، افزود: سرمایه اجتماعی کشور پس از حوادث دیماه با تصمیماتی همچون اعلام فهرست جانباختگان، برگزاری مراسم یادبود و شهید اعلام کردن جانباختگان بازآفرینی شد و آثار آن در جنگ رمضان نمایان شد؛ جایی که مردم با حضور خود، پشتوانهای معنوی برای سایر عرصههای کشور ایجاد کردند.
عارف در ادامه دستور داد برنامه راهبردی فرهنگی دولت برای دو سال آینده با محوریت اعتلای دین، فرهنگ و ارزشهای اسلام ایرانی تدوین شود و گفت: کشور به بازمعماری فرهنگی نیاز دارد. البته فرهنگ نباید دولتی شود، اما دولت و حاکمیت در این حوزه مسئولیتهای مهمی بر عهده دارند. امروز نیز فرصت مناسبی برای بازنگری در سیاستهای فرهنگی و گفتوگوی مؤثر با نسل جوان فراهم شده است.
وی در پایان با اشاره به جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: برخلاف تبلیغات دشمن، زنان ایرانی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردارند و در عرصههای مختلف، از جمله مدیریت، علم و فناوری، توانمندیهای خود را به اثبات رساندهاند. عملکرد وزیر زن دولت در دو جنگ اخیر و نقش زنان دانشمند در پیشرفتهای علمی کشور، نشاندهنده ظرفیت بزرگی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
این جلسه با حضور وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد و حاضران بر ضرورت قرار گرفتن فرهنگ در صدر اولویتهای دولت در دو سال باقیمانده از فعالیت دولت چهاردهم تأکید کردند.