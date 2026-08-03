واکنش سفارت ایران در کنیا به عقب نشینی مجدد ترامپ / فیلم

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در کنیا در صفحه فیس بوک خود با انتشار انیمیشنی از عقاب پرشکسته که با عصا به دنبال موش صهیون در حال حرکت است به عقب نشینی مجدد ترامپ واکنش نشان داد و نوشت:

ترامپ دوباره عقب‌نشینی کرد. دلیلش این است:

۱- حملات اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکایی دقیق و از میان پدافند هوایی عبور کرد - تکان‌دهنده بود.

۲- او در فلج استراتژیک گرفتار شده است. گسترش جنگ به سمت زیرساخت‌ها، اقتصاد جهانی را فرو می‌ریزد و تنگه هرمز را محکم‌تر می‌بندد.

۳- تنها راه خروج از این بن‌بست، احترام به ایران است.

همه می‌دانند که حمله به زیرساخت‌های ایران چه چیزی را به دنبال خواهد داشت... و پاسخ ایران چه خواهد بود. عقاب روی عصا است، اما موش هنوز افسار را در دست دارد.

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