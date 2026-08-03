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واکنش سفارت ایران در کنیا به عقب نشینی مجدد ترامپ / فیلم

واکنش سفارت ایران در کنیا به عقب نشینی مجدد ترامپ / فیلم
کد خبر : 1821990
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سفارت ایران در کنیا با انتشار مطلبی در واکنش به عقب‌نشینی ادعایی ترامپ، آن را ناشی از توانمندی ایران در پاسخ به حملات آمریکا، پیامدهای گسترش درگیری‌ها و ضرورت احترام به تهران دانست. در این پیام با اشاره به یک انیمیشن از «عقاب پرشکسته» تأکید شده است که ادامه تقابل می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای منطقه و اقتصاد جهانی داشته باشد.

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در کنیا در صفحه فیس بوک خود با انتشار انیمیشنی از عقاب پرشکسته که با عصا به دنبال موش صهیون در حال حرکت است به عقب نشینی مجدد ترامپ واکنش نشان داد و نوشت:

ترامپ دوباره عقب‌نشینی کرد. دلیلش این است:

۱- حملات اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکایی دقیق و از میان پدافند هوایی عبور کرد - تکان‌دهنده بود.

۲- او در فلج استراتژیک گرفتار شده است. گسترش جنگ به سمت زیرساخت‌ها، اقتصاد جهانی را فرو می‌ریزد و تنگه هرمز را محکم‌تر می‌بندد.

۳- تنها راه خروج از این بن‌بست، احترام به ایران است.

همه می‌دانند که حمله به زیرساخت‌های ایران چه چیزی را به دنبال خواهد داشت... و پاسخ ایران چه خواهد بود. عقاب روی عصا است، اما موش هنوز افسار را در دست دارد.

واکنش سفارت ایران در کنیا به عقب نشینی مجدد ترامپ / فیلم

حجم ویدیو: 0.92M | مدت زمان ویدیو: 00:00:08 دانلود ویدیو
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