نماینده ولیفقیه در بوشهر:
سهم زیر ۲ درصدی بوشهر از اقتصاد دریامحور باید افزایش یابد
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: درحالی که سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص ملی کشور حدود ۲.۷ درصد است، این رقم در استان بوشهر زیر ۲ درصد است که باید این سهم در استانی با بیشاز ۹۰۰ کیلومتر ساحل افزایش یابد.
به گزارش ایلنا، آیتالله صفایی بوشهری در نشست با رئیس و کارکنان جهاد دانشگاهی استان بوشهر با تبریک سالروز تأسیس این نهاد انقلابی، از تلاشهای جهادگران در عرصههای ملی و استانی قدردانی و اظهار کرد: جهاد دانشگاهی نهادی است که با تلاشهای خود به عنوان حلقهای میانی، حوزه نظری و علم را به فناوری، عملیات میدانی، ثروت و قدرت تبدیل میکند؛ این نقشآفرینی یکی از مؤلفههای مهم نظام جمهوری اسلامی در منظومه مدیریت علمی کشور است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر با ابراز نگرانی از وضعیت آموزشی کشور و استان تصریح کرد: امروز در فضای ملی و استانی با افت تحصیلی شدید منابع انسانی مواجه هستیم که زیر پوشش هدایتی آموزش و پرورش و دانشگاهها قرار دارند؛ شرایط کنونی آموزش و پرورش از جمله افت معدل، کاهش انگیزه تحصیلی و تعطیلات طولانی سبب شده است که دانشآموزانی در طراز دانشگاههای برتر نداشته باشیم.
وی جهاد دانشگاهی را به بررسی جامع علل و عوامل این افت تحصیلی مأمور کرد و گفت: باید با مدیرکل آموزش و پرورش نشستهای تخصصی برگزار و آمارها تحلیل شوند تا مشخص گردد چرا میانگین معدل برخی رشتهها به زیر ۱۰ رسیده است راهکارهای گذشته مؤثر نبودهاند و جهاد دانشگاهی باید با نگاهی تحولی و تخصصی، راهکارهای علمی و عملیاتی جدیدی ارائه دهد.
آیتالله صفایی بوشهری با ترسیم چشمانداز صنعتی استان بوشهر در دهه آینده تصریح کرد: در سالهای ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۵، سراسر استان بوشهر از شمال تا جنوب با استقرار پالایشگاهها و شهرکهای صنعتی انرژی، در شرایط فوق صنعتی قرار خواهد گرفت؛ بر این اساس، مشاغل از حالت خدماتی و نرم به سمت حوزههای مهندسی و عملیات میدانی تغییر میکنند.
امام جمعه بوشهر با انتقاد از گرایش شدید دانشآموزان به رشتههای تجربی و علوم انسانی و دوری از حوزههای فنی و مهندسی، هشدار داد: اگر نوع نگرش به ژن اشتغال در استان تغییر نکند، در افق ۱۴۱۲ با بحران بیکاری بومیان و ورود انبوه نیروی کار غیربومی مواجه خواهیم شد که این مسئله منجر به تغییر هویت، تاریخ و دگردیسی وحشتناک جمعیتی در بوشهر میشود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، خلیج فارس را به عنوان مهمترین شاهراه بینالمللی جهان توصیف کرد و گفت: دریا پدیدهای کاملاً دانشپایه است بدون داشتن دانش همسایگی دریا دچار بحران زیستی میشویم و بدون دانش تخصصی نمیتوانیم از ثروتهای اعماق دریا، صید صنعتی و گردشگری دریایی بهره ببریم.
وی افزود: درحالی که سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص ملی کشور حدود ۲.۷ درصد است، این رقم در استان بوشهر با بیشاز ۹۰۰ کیلومتر ساحل، زیر ۲ درصد است. ما با دریا کاری نداریم و فقط از کنار آن عبور میکنیم؛ در حالی که تمدنهای ثروتآفرین جهان در کنار دریاها شکل گرفتهاند.
آیتالله صفایی بوشهری خواستار خروج مطالعات ظرفیتشناسی استان از بایگانی دستگاههای دولتی شد و بیان کرد: اسناد ارائهشده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی یا معاونت اقتصادی استانداری تنها برگی از هزاران برگ ظرفیتهای استان بوشهر است این ظرفیتها باید کشف و عملیاتی شوند.
وی پیشنهاد کرد: به جای اصرار بر اجرای طرحهای کلان و سنگین بدون سرمایهگذار مانند شهرکهای بزرگ فولاد، باید بر ظرفیتهای خرد و متوسط تمرکز کرد تا با سرمایههای کوچکتر، چرخ تولید و اشتغال استان به گردش درآید.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر نیز با اشاره به فعالیت جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی علمی و دانشبنیان، اظهار کرد: این مجموعه در چهار حوزه تخصصی پژوهش و فناوری، آموزش و کارآفرینی، فرهنگ و دانشجویی و اقتصاد دانشبنیان فعالیتهای گستردهای را دنبال میکند.
علی احمدیزاده با تأکید بر تمرکز بر امنیت غذایی و انرژی، گفت: در حوزه پژوهش و فناوری، دستیابی به فناوریهای مولدسازی «سیبیس» (CBs) و تولید غذای زنده آبزیان از اقدامات شاخص بوده است.
احمدیزاده افزود: در حوزه سلولهای بنیادی، با ذخیرهسازی ۴۸۰ نمونه، موفق به کسب رتبه نخست در منطقه و رتبه دوم کشوری شدهایم که گامی مهم در عرصه پزشکی محسوب میشود. همچنین تدوین اسناد و ساخت قطعات راهبردی برای اولینبار در مجتمع گازی پارس جنوبی (SPGC) از دیگر اقدامات پژوهشی در حوزه نفت و گاز است و راهاندازی مرکز سلولدرمانی برای بیماریهای خاص نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش آموزش و کارآفرینی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر از خدمات آموزشی جهاد دانشگاهی استان بهرهمند شدند که آماری قابلتوجه در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی است. برگزاری موفق آزمونهای استخدامی و برنامهریزی برای آموزشهای جدید کمیته امداد، از دیگر فعالیتهای این حوزه است.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر با اشاره به پیوند عمیق جهاد دانشگاهی با بدنه دانشجویی، گفت: هماکنون ۱۱ کانون دانشجویی فعال در کنار این نهاد در فعالیتهای عامالمنفعه و فرهنگی نقشآفرینی میکنند همچنین خبرگزاریهای ایسنا و ایکنا در استان با انتشار بیش از ۲ هزار خبر، ظرفیت بالایی در توسعه رسانهای استان ایجاد کردهاند.
وی افزود: مرکز افکارسنجی (ایسپا) نیز با اجرای طرحهای ملی در حوزههای هستهای و فضای مجازی، نقش مؤثری در تحلیلهای کلان اجتماعی ایفا کرده است.
احمدیزاده از تخصیص ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور خبر داد و تأکید کرد: در سال گذشته با حمایت از کسبوکارهای جوانان، ۲۳۷ شغل پایدار ایجاد شد که نشاندهنده رشد ۱۳۷ درصدی در این حوزه است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر به اولویتهای آینده این نهاد اشاره کرد و گفت: مهمترین برنامه پیش رو، راهاندازی باشگاه هوش مصنوعی استان است که با تصویب در ستاد هوش مصنوعی استان و با حمایت استاندار و معاونت علمی ریاست جمهوری در مرحله عملیاتی قرار دارد این اقدام گامی تحولآفرین برای استان بوشهر خواهد بود و در کنار آن، توسعه فعالیتها در حوزههای انرژی، اقتصاد دریا و کشاورزی و آبزیپروری نیز با جدیت دنبال خواهد شد.