مجلس خبرگان رهبری:
هر اقدامی برای استیفای حقوق ملت باید در چارچوب تدابیر رهبر انقلاب باشد
هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیهای از مواضع عزتمندانه مقام معظم رهبری حمایت و بر حفظ اتحاد مقدس و التزام عملی کامل همه مسئولان به رهنمودهای رهبری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
«مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی
با عرض تسلیت ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام)، اهلبیت آن حضرت و اصحاب وفادار ایشان و تقدیر و سپاس از حضور بینظیر شما مردم مقاوم، قدرشناس و کشوردوست ایران و برادران عراقی و مسئولان محترم هر دو کشور در برگزاری مراسم تشییع تاریخی قائد شهید امت، امام خامنهای (رضوان الله علیه) که پیام روشن ایستادگی و تسلیمناپذیری انقلاب اسلامی در برابر دشمنان بشریت، آمریکای مستکبر و رژیم جعلی صهیونیستی و همدستان آنها بود، نکات زیر تقدیم میشود:
۱. در آغاز از پیامهای حکیمانه، بصیرتافزا، امیدبخش، روشنگر و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب؛ حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) که راهگشا و راهنمای مردم شریف ایران و امت اسلامی است و باید نصبالعین مسئولان محترم نظام قرار گیرد، تقدیر و تشکر میکنیم و دوام عمر پربرکت ایشان را با عزت و اقتدار تا ظهور مولا و سرورمان حضرت بقیة الله الأعظم (ارواحنا فداه) از درگاه خداوند منان خواستاریم.
۲. با حوادث اخیر و اقدامات رژیم متجاوز و نقضهای مکرر تفاهمنامه علاوه بر اثبات نامعتبر بودن امضای رئیسجمهور آمریکا، روشن شد که اعتماد به این دولت استکباری، سرابی بیش نیست و امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمیبرد و هرگونه اقدام برای استیفای حقوق ملت باید در چارچوب نظرات، رهنمودها و تدابیر رهبر معظم انقلاب؛ حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) باشد.
۳. ملت تمدنساز و نیروهای مسلح قهرمان ما برای دفاع از عزت، شرف و امنیت خود آماده جانفشانی هستند. خبرگان ملت، دست و بازوی رزمندگان خود را که شجاعانه و استوار در برابر دشمنان ایستادهاند و آنها را به استیصال کشاندهاند بوسیده و به آنان افتخار میکنند.
۴. تقابل انقلاب اسلامی با جبهۀ استکباری یک تقابل بنیادین است که جز با دستبرداشتن مستکبرین از خوی تجاوزگری و قلدرمآبانۀ خود و پذیرش خواستههای بحق مردم شریف ایران اسلامی که در پیامهای مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) تبلور یافته است، پایان نمیپذیرد. بر اساس شواهد انکارناپذیر، جنگ کنونی یک جنگ تعیینکننده در این عرصه است و هرگونه سادهانگاری در این مقطع حساس میتواند خسارتهای جبران ناپذیر تاریخی را در پی داشته باشد.
۵. در چنین شرایطی حفظ اتحاد مقدس و پیروی از رهنمودها و اوامر حکیمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب بهعنوان فصلالخطاب و تنها محور وحدت، ضرورتی قطعی و پایبندی و التزام عملی کامل همه مسئولان به نظر ولی فقیه، واجب عقلی و شرعی است.
۶. استمرار حضور مردم مؤمن و هوشیار در صحنه و تجمعات خیابانی تا هر زمان که رهبری معظم انقلاب لازم بدانند و تا حصول اطمینان از ناامیدی دشمنان و شکست قطعی توطئههای آنان و آشکارشدن فتح و ظفر قطعی ملت ضرورت دارد.
۷. در این شرایط حساس تاریخی، زمزمههای تسلیمطلبی از جانب مُرجفون و توطئهگران به اسم دفاع از صلح، خیانتی نابخشودنی است و مواجهۀ قانونی با چنین اقداماتی، وظیفه مسلّم مسئولان مربوطه است.
۸. باتوجه به بیان روشن و قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر اینکه «عهد میبندیم انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهیدان این جنگ را از قاتلین جنایتکار و بیآبرو بگیریم و این انتقام خواست ملت ما است و به طور حتمی باید صورت بگیرد و این جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد» بر همۀ آزادگان در هر نقطه عالم لازم است که پرچم انتقام و خونخواهی امام شهید و شهدای مظلوم جنگهای تحمیلی دوم و سوم را برافراشته نگه دارند. تأکید میشود که با توجه به نهضت مطالبهگری ملی و بین المللی خونخواهی امام شهید و سایر شهدای عزیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مسئولان محترم وظیفه دارند مطالبه قانونی و راهبردی ملت بصیر ایران و جبهه جهانی مقاومت را با همه ظرفیتها و امکانات ممکن پیگیری نمایند.»