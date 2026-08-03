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نجات جان یک زندانی گیلانی با انتقال هوایی به مرکز درمانی

نجات جان یک زندانی گیلانی با انتقال هوایی به مرکز درمانی
کد خبر : 1821965
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مدیرکل زندان‌های گیلان ضمن قدردانی از مقامات قضایی به‌دلیل فراهم‌سازی تمهیدات و صدور مجوز‌های قانونی انتقال بیمار، گفت: رویکرد مجموعه زندان‌ها در کنار اجرای قانون، صیانت از کرامت انسانی و حفظ سلامت مددجویان است.

به گزارش ایلنا، یک مددجوی ۳۵ ساله اردوگاه حویق استان گیلان که بر اثر کاهش سطح هوشیاری در وضعیت بحرانی قرار داشت، با هماهنگی فوری مسئولان زندان، اورژانس هوایی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از طریق بالگرد اورژانس به یکی از مراکز درمانی رشت منتقل شد تا خدمات تخصصی درمانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کند.

وسکویی با اشاره به این اقدام اظهار کرد: حفظ سلامت انسان‌ها از اولویت‌های اصلی سازمان زندان‌هاست و مددجویان، در دوران تحمل محکومیت به شکل مستمر از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی بهره‌مند هستند.

مدیرکل زندان‌های استان گیلان افزود: انتقال این مددجو، حاصل هماهنگی و تعامل مطلوب مجموعه زندان‌های گیلان، اورژانس هوایی و کادر درمان بوده است.

وی با قدردانی از مقامات قضایی به‌دلیل فراهم‌سازی تمهیدات و صدور مجوز‌های قانونی انتقال بیمار، تأکید کرد: رویکرد مجموعه زندان‌ها در کنار اجرای قانون، صیانت از کرامت انسانی و حفظ سلامت مددجویان است و در شرایط اضطراری، تمامی ظرفیت‌های موجود برای نجات جان افراد به‌کار گرفته خواهد شد.

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