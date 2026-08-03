ماموریت رئیس سازمان بازرسی برای پایش مستمر نوسانات قیمت و مقابله قاطع با هرگونه انحصار یا کمبود دارویی

به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست شورای معاونین این سازمان، با تبیین ابعاد معنوی و راهبردی راهپیمایی میلیونی اربعین، بر لزوم نظارت فعال و حمایت هم‌افزا از دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل امور زائران تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی با توصیف اربعین حسینی به عنوان «جلوه‌ای با شکوه از وحدت امت اسلامی»، ضمن اشاره به استقرار هیات‌های بازرسی در مرز‌ها از هفته‌های گذشته، تصریح کرد: هدف ما رصد دقیق کیفیت خدمات‌رسانی به زائران است و در این راستا، تمامی دستگاه‌های اجرایی با اتخاذ رویکردی تسهیل‌گرانه در میدان حضور دارند تا هرگونه مانعی برطرف گردد.

وی مدیریت امور کشور در شرایط کنونی را نیازمند همدلی، ابتکار عمل و شجاعت مدیران دانست و خطاب به معاونین خود تأکید کرد: سازمان بازرسی باید با رویکردی مقتدرانه در میدان خدمت حاضر شود؛ چراکه هدف ما، تبدیل نظارت به ابزاری انگیزه‌بخش است تا مدیران با اطمینان خاطر و سرعتی مضاعف، گره‌های موجود را گشوده و موانع پیش روی مردم و کشور را رفع نمایند.

خداییان در بخشی از اظهارات خود، «تأمین دارو و تجهیزات پزشکی» را یکی از اولویت‌های حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی برشمرد و تأکید کرد: سهولت دسترسی مردم و به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج به دارو‌های حیاتی، نه تنها یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک تکلیف انسانی و شرعی است.

رئیس سازمان بازرسی به معاون فرهنگی و اجتماعی این سازمان مأموریت داد تا با پایش مستمر نوسانات قیمت و مقابله قاطع با هرگونه انحصار یا کمبود دارویی، اقدامات لازم را برای رفع سریع مشکلات در این حوزه به‌طور ویژه پیگیری کند.

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