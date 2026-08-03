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سخنگوی وزارت امور خارجه:

نه میزبان هیأتی هستیم و نه مهمان کشوری برای مذاکره با ایران/ سفر عراقچی به عراق شخصی است

نه میزبان هیأتی هستیم و نه مهمان کشوری برای مذاکره با ایران/ سفر عراقچی به عراق شخصی است
کد خبر : 1821895
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سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات با ایران از امروز، گفت که ایران در این باره نه میزبان هیأتی خواهد بود و نه مهمان کشوری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه قرار است امروز مذاکرات با ایران آغاز شود، گفت: امروز آقای عراقچی عازم سفر اربعین است و تشریف می‌برد که یک سفر شخصی است و هر ساله می‌روند و همه دوستان مذاکره‌کننده در ایران هستند.

وی درباره اعلام از سرگیری مذاکره از سوی ترامپ از امروز گفت: ما نه قرار است میزبان هیأتی باشیم و نه مهمان کشوری در این باره باشیم.

 

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