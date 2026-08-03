سخنگوی وزارت امور خارجه:
نه میزبان هیأتی هستیم و نه مهمان کشوری برای مذاکره با ایران/ سفر عراقچی به عراق شخصی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات با ایران از امروز، گفت که ایران در این باره نه میزبان هیأتی خواهد بود و نه مهمان کشوری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه قرار است امروز مذاکرات با ایران آغاز شود، گفت: امروز آقای عراقچی عازم سفر اربعین است و تشریف میبرد که یک سفر شخصی است و هر ساله میروند و همه دوستان مذاکرهکننده در ایران هستند.
وی درباره اعلام از سرگیری مذاکره از سوی ترامپ از امروز گفت: ما نه قرار است میزبان هیأتی باشیم و نه مهمان کشوری در این باره باشیم.