نه میزبان هیأتی هستیم و نه مهمان کشوری برای مذاکره با ایران/ سفر عراقچی به عراق شخصی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی درباره ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه قرار است امروز مذاکرات با ایران آغاز شود، گفت: امروز آقای عراقچی عازم سفر اربعین است و تشریف می‌برد که یک سفر شخصی است و هر ساله می‌روند و همه دوستان مذاکره‌کننده در ایران هستند.

وی درباره اعلام از سرگیری مذاکره از سوی ترامپ از امروز گفت: ما نه قرار است میزبان هیأتی باشیم و نه مهمان کشوری در این باره باشیم.

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