به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به احضار سفیر ایران در کاراکاس گفت: رابطه ایران و ونزوئلا همواره رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل، منافع مشترک دو ملت و همکاری‌های دوستانه بوده است. سابقه روابط میان ایران و ونزوئلا نیز مؤید همین نکته‌ای است که بنده عرض کردم.

وی افزود: طبیعی است که در رابطه با هر کشوری، گاهی سوءبرداشت‌ها یا سوءتفاهم‌هایی پیش بیاید که قاعدتاً با ارائه توضیحات لازم برطرف می‌شود. اینها موضوعاتی نیست که بتواند در روند روابط دو کشوری که سابقه‌ای طولانی، محترمانه و مبتنی بر همکاری با یکدیگر داشته‌اند، اثر منفی بگذارد.





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