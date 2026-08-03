واکنش وزارت خارجه به احضار سفیر ایران در کاراکاس/ سوءتفاهمها نمیتواند بر روند روابط ایران و ونزوئلا اثر منفی بگذارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به احضار سفیر ایران در کاراکاس، روابط تهران و کاراکاس را مبتنی بر احترام متقابل، منافع مشترک و همکاریهای دوستانه توصیف کرد و گفت: سوءبرداشتها یا سوءتفاهمهای احتمالی با ارائه توضیحات لازم برطرف میشود و نمیتواند بر روابط دو کشور با سابقه طولانی همکاری اثر منفی بگذارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به احضار سفیر ایران در کاراکاس گفت: رابطه ایران و ونزوئلا همواره رابطهای مبتنی بر احترام متقابل، منافع مشترک دو ملت و همکاریهای دوستانه بوده است. سابقه روابط میان ایران و ونزوئلا نیز مؤید همین نکتهای است که بنده عرض کردم.
وی افزود: طبیعی است که در رابطه با هر کشوری، گاهی سوءبرداشتها یا سوءتفاهمهایی پیش بیاید که قاعدتاً با ارائه توضیحات لازم برطرف میشود. اینها موضوعاتی نیست که بتواند در روند روابط دو کشوری که سابقهای طولانی، محترمانه و مبتنی بر همکاری با یکدیگر داشتهاند، اثر منفی بگذارد.