بقایی:
قرائن حاکی از عمدی بودن حمله اوکراین به کشتی تجاری در دریای خزر است/ منتظریم اوکراینیها در عمل ادعای غیرعمدی بودن این جنایت را ثابت کنند
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به توضیحات ارائهشده از سوی مقامهای اوکراینی درباره حمله به یک کشتی تجاری در دریای خزر، گفت: با وجود ادعای غیرعمدی بودن این اقدام، شواهد و قرائن، از جمله اظهارات رئیسجمهور اوکراین، نشان میدهد این حمله عامدانه بوده است. بقایی تأکید کرد ایران برای پاسخگو کردن عاملان این اقدام و جلوگیری از تکرار آن، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی درباره حمله اوکراین به یک کشتی تجاری در دریای خزر گفت: هم در تماس مستقیمی که با وزیر امور خارجه داشتند و هم در پیامهایی که برای ما ارسال کردند، تأکید داشتند که این اقدام غیرعمدی بوده است. اما شواهد و قرائن بسیار روشن، از جمله اظهارات صریح رئیسجمهور اوکراین، حکایت از آن دارد که این حمله عامدانه بوده است.
بقایی ادامه داد: ما توضیحات مقامهای اوکراینی را شنیدهایم و منتظر هستیم ببینیم آیا در عمل نیز اقدامی انجام خواهند داد که مؤید و تأییدکننده ادعای آنها مبنی بر غیرعمدی بودن این جنایت باشد یا خیر. ما قطعاً هر اقدامی را که لازم باشد، هم برای پاسخگو کردن اوکراین و هم برای اطمینان از اینکه چنین خطا و جنایتی بار دیگر از سوی طرف اوکراینی تکرار نشود، انجام خواهیم داد.