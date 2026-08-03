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بقایی:

قرائن حاکی از عمدی بودن حمله اوکراین به کشتی تجاری در دریای خزر است/ منتظریم اوکراینی‌ها در عمل ادعای غیرعمدی بودن این جنایت را ثابت کنند

قرائن حاکی از عمدی بودن حمله اوکراین به کشتی تجاری در دریای خزر است/ منتظریم اوکراینی‌ها در عمل ادعای غیرعمدی بودن این جنایت را ثابت کنند
کد خبر : 1821888
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سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به توضیحات ارائه‌شده از سوی مقام‌های اوکراینی درباره حمله به یک کشتی تجاری در دریای خزر، گفت: با وجود ادعای غیرعمدی بودن این اقدام، شواهد و قرائن، از جمله اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین، نشان می‌دهد این حمله عامدانه بوده است. بقایی تأکید کرد ایران برای پاسخگو کردن عاملان این اقدام و جلوگیری از تکرار آن، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی درباره حمله اوکراین به یک کشتی تجاری در دریای خزر گفت: هم در تماس مستقیمی که با وزیر امور خارجه داشتند و هم در پیام‌هایی که برای ما ارسال کردند، تأکید داشتند که این اقدام غیرعمدی بوده است. اما شواهد و قرائن بسیار روشن، از جمله اظهارات صریح رئیس‌جمهور اوکراین، حکایت از آن دارد که این حمله عامدانه بوده است.

بقایی ادامه داد: ما توضیحات مقام‌های اوکراینی را شنیده‌ایم و منتظر هستیم ببینیم آیا در عمل نیز اقدامی انجام خواهند داد که مؤید و تأییدکننده ادعای آنها مبنی بر غیرعمدی بودن این جنایت باشد یا خیر. ما قطعاً هر اقدامی را که لازم باشد، هم برای پاسخگو کردن اوکراین و هم برای اطمینان از اینکه چنین خطا و جنایتی بار دیگر از سوی طرف اوکراینی تکرار نشود، انجام خواهیم داد.

 

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