عظیمی راد تشریح کرد:
بازگشت اساتید دانشگاه فرهنگیان به کجا رسید؟
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از اجرا نشدن تصمیمات صادرشده برای بازگشت اساتید دانشگاه فرهنگیان، تأکید کرد: دستورات نهادهای ریاست جمهوری و پیگیریهای قانونی انجام شده، اما این مسئله همچنان بلاتکلیف مانده و مجلس پیگیر احقاق حقوق اساتید است.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد با اشاره به آخرین وضعیت تعیین تکلیف اساتید دانشگاه فرهنگیان، گفت: در موضوع بازگشت اساتیدی که به اجبار بازنشسته شدهاند، وزیر آموزش و پرورش دچار تخلف اداری شده است؛ چرا که در این زمینه پیگیریهای جدی انجام شده و معاونت حقوقی رئیسجمهور، بازرسی ویژه رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور دستوراتی را برای اجرای جمعبندی انجام شده و تعیین تکلیف وضعیت این اساتید صادر کردهاند. وزیر آموزش و پرورش نیز مسئول اجرای این دستورات بوده، اما متأسفانه این تصمیمات از سوی مسئولان مربوطه اجرایی نشده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رئیس سابق دانشگاه فرهنگیان نیز در روند بازگشت اساتید دچار تخلف شده است، افزود: بهانههایی از سوی برخی نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بازگشت اساتید دانشگاه فرهنگیان مطرح میشود. در جریان بررسی پرونده این گروه از اساتید، کمیسیون آموزش جلسهای برگزار کرد که بر مبنای آن، مصوبهای برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال و براساس نظر این معاونت، حکم به بازگشت اساتید صادر شد که باید اجرایی میشد؛ پس از آن نیز شاهد بازگشت برخی از این اساتید بودیم.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مکاتبات انجام شده در این خصوص، ادامه داد: پس از عدم اجرای تصمیمات، مجدداً نامهنگاریهایی انجام شد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بر نظر خود مبنی بر اجرای موضوع براساس بخشنامهها و مقررات موجود تأکید کرد.
عظیمیراد با بیان اینکه نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره بازگشت اساتید بالاجبار بازنشستهشده، فصلالخطاب است، تصریح کرد: براساس حکم صادرشده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، عارف معاون اول رئیسجمهور، نیز در نامهای تأکید کردهاند که این حکم باید اجرایی شود. با وجود تمام پیگیریها و مباحث مطرح شده، امروز همچنان شاهد حل نشدن این مسئله هستیم. از سوی دیگر، مسئولان وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان، استنادهایی مانند ورود دیوان محاسبات را مطرح میکنند، در حالی که در جلسهای با حضور رئیس دیوان محاسبات تأکید شد «این موضوع ارتباطی با دیوان نداشته و این نهاد قصد ورود به آن را ندارد».
عظیمیراد با بیان اینکه برخی مسئولان وزارتخانه و دانشگاه فرهنگیان با استنادهای غیرقابل قبول مانع از بازگشت اساتید به محل خدمت خود شدهاند، گفت: وقتی وضعیت جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان را بررسی میکنیم، مشاهده میشود تعداد قابل توجهی از اساتید با سنین بالاتر در این دانشگاه جذب شده و همچنان مشغول تدریس هستند. در همان فهرست ۲۵۰ نفری از اساتیدی که موضوع آنان مطرح شده است، افرادی حضور دارند که سابقه تدریس در دانشگاه فرهنگیان را دارند، اما اکنون با استدلالهایی برای عدم بهکارگیری مجدد آنان مواجه شدهایم؛ این تناقضها در پذیرش بازگشت اساتید دانشگاه فرهنگیان نیازمند بررسی جدی است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: از طرفی موضوع نامه مرکز هیأت امنای وزارت علوم با نظر منفی درباره جذب برخی اساتید مطرح میشود، اما از سوی دیگر، با فاصله کوتاهی نامهای از حوزه وزارت علوم صادر میشود که بر امکان ادامه همکاری تأکید دارد؛ این رفتارهای دوگانه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
عظیمیراد با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس به دنبال حمایت از حقوق قانونی افراد هستند، گفت: نمایندگان هیچ منفعت شخصی در این موضوع ندارند و هدف، دفاع از مطالبات به حق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق اساتید دانشگاه فرهنگیان است. اگر اساتید دانشگاه فرهنگیان براساس ضوابط قانونی به دانشگاه بازگردند، هیچ ایرادی وجود ندارد؛ موضوع اصلی این است که حقی از افراد ضایع نشود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، گفت: موضوع اساتید دانشگاه فرهنگیان یکی از ۲۰ محور مطرح شده در استیضاح وزیر آموزش و پرورش است و مجلس این مسئله را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی بااشاره به اقدامات نظارتی مجلس افزود: تحقیق و تفحص از دانشگاه فرهنگیان قطعاً در دستور کار قرار خواهد گرفت و همچنین موضوع استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس درباره استنکاف وزیر آموزش و پرورش از حل مشکل اساتید دانشگاه فرهنگیان و اجرا نشدن دستورات صادرشده، در کمیسیون آموزش مطرح شده است. پیشنهاد استفاده از این ظرفیت نظارتی مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته و مقرر گردید کمیسیون آموزش در اسرع وقت جلسهای با حضور رئیس دیوان محاسبات برای بررسی این موضوع برگزار کند.
عظیمیراد با اشاره به پیگیری موضوع از سوی معاونت ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در جلسهای که با حضور مسئولان برگزار شد، موضوع اساتید دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که باید منتظر عملکرد مدیریت جدید دانشگاه فرهنگیان بود. معاون اول رئیسجمهور نیز ضمن تأیید ضرورت حل مشکل، مسیر بازگشت اساتید را اعلام کرده و تأکید داشته است که این مسیر به سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان اعلام شود تا با تدابیر لازم زمینه بازگشت آنان فراهم گردد؛ به نظر میرسد اکنون توپ در زمین حمیدی ریاست جدید دانشگاه فرهنگیان است. شرایط برای حل این موضوع فراهم شده و دستورات لازم نیز صادر شده، بنابراین انتظار میرود مدیریت جدید دانشگاه فرهنگیان با اجرای این تصمیمات، زمینه بازگشت اساتید را فراهم کند.